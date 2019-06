Tutto quello che devi sapere sulle extension ciglia

Le extension ciglia sono una fantastica invenzione di bellezza, che permette a tutte le donne di avere ciglia folte e lunghe, anche nel caso in cui madre natura si sia dimenticata di fornirne.

Come per le sopracciglia, anche le ciglia hanno il dono di trasformare il viso anche quando non sei truccata: grazie al tocco raffinato e glamour delle extension ciglia potrai dire addio al mascara e avere il tanto sognato sguardo da cerbiatta!

Tecniche di applicazione e materiali

Premettendo l’importanza di affidarsi alle mani di un esperto, le extension alle ciglia sono costituite da fibre, sintetiche o naturali, applicate a mano alle ciglia naturali e che donano un effetto di maggiore lunghezza e volume.

Dopo averti fatto stendere sul lettino, l’estetista, che può decidere di dividere le ciglia superiori da quelle inferiori tramite un patch, inizierà a selezionare le fibre di varie lunghezze e le applicherà sulle tue ciglia grazie ad un leggero adesivo waterproof.

Cerca sempre di consigliarti con la tua estetista per decidere quale tipo di look preferisci e cosa vuoi ottenere dal trattamento, ricordando l’importanza di esaltare e abbellire la forma naturale dell'occhio senza mai appesantire la palpebra.

Le tecniche di applicazione possono essere diverse: l’extension ciglia one to one consiste nell'applicare una singola extension su ogni singolo ciglio con la colla cosmetica, mentre nell’infoltimento ciglia, o extension ciglia 3d, è prevista l'applicazione di un ventaglio di ciglia (a seconda del numero di ciglia incluse in ogni ventaglio si avrà l’extension ciglia 3d, 4d o 5d). Infine l’extension ciglia Russian Volume è il metodo di infoltimento 6d, per un effetto maxi volume.

Per quanto riguarda il materiale, le extension più diffuse per l'allungamento delle ciglia sono quelle sintetiche, mentre le extension ciglia naturali possono essere in seta o in pelo di visone, e garantiscono un effetto visivo migliore minimizzando la possibilità di allergie, prurito agli occhi e fastidi al viso.

Quanto durano?

Oltre alla durata delle extension nel tempo, è importante mettere in conto anche la durata del trattamento eseguito dall’estetista: l'applicazione, infatti, è del tutto indolore ma piuttosto lunga. Una seduta può durare da una a due ore, quindi fai bene i calcoli al momento di prenotare!

Le extension per le ciglia solitamente durano il tempo del ciclo naturale di crescita delle tue ciglia, circa un paio di mesi, ma ogni 2/3 settimane dovrai ritoccarle per rimpiazzare quelle che cadono a causa del naturale rinnovamento.

Quanto costano?

Un aspetto negativo di questo trattamento è indubbiamente il prezzo: una seduta può costare dai 150 fino ai 300€, mentre il ritocco si aggira attorno ai 50€, fino ad un massimo di100€.

Anche la scelta dei materiali comporta una variazione del prezzo: le extension in fibra naturale hanno un costo maggiore di quelle sintetiche anche se minimizzano i rischi di allergie e fastidi.

Le controindicazioni

L'allungamento delle ciglia con extension può generare fastidi: questa pratica infatti è sconsigliata a chi non ha ciglia sane e forti o ai soggetto allergici a prodotti sintetici. Inoltre le extension possono avere controindicazioni anche a livello estetico: potrebbero verificarsi con il tempo problemi alla ricrescita delle tue ciglia naturali, difficile pettinabilità o “buchi” in cui le ciglia non ricrescono più.

I consigli in più

Se hai deciso di voler provare le extension ciglia, ecco i suggerimenti per un effetto maxi volume davvero perfetto!