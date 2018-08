Dimagrimento veloce con le "diete low carb", ma sono sane o nocive? Risponde la nutrizionista

Le diete “low carb” promettono un dimagrimento veloce riducendo al minimo le quantità di carboidrati da assumere nell’arco della giornata. Queste diete iniziano a riscontrare popolarità in America nei primi anni ’90 e, un pò per la novità, un pò per l'abile campagna pubblicitaria, si diffondono rapidamente in tutto il mondo sbarcando ben presto in Italia. Sin da subito, però, diventano oggetto di un acceso dibattito tra chi le propone e chi le mette sono accusa definendole nocive per l’organismo.

Eliminando o riducendo al minimo i carboidrati dalla dieta, infatti, si perde peso in poco tempo, ma con serie conseguenze per la salute, come l’affaticamento del fegato e dei reni, carenze di vitamine e calcio, stanchezza, nervosismo, ecc. Inoltre, il dimagrimento repentino rallenta il metabolismo per cui i chili persi si recuperano in pochissimo tempo una volta interrotta la dieta, andando incontro alla cosiddetta “sindrome yo-yo”.

Un recente studio pubblicato su Lancet Public Health del Brigham and Women Hospital di Boston ha affermato che “per vivere più a lungo non bisogna rinunciare ai carboidrati, ma farne un uso moderato”. La ricerca ha verificato che sia una dieta con un basso apporto di carboidrati, inferiore al 40% dell'energia totale, sia con un apporto troppo alto, oltre il 70%, erano legate a un aumento della mortalità, mentre il rischio più basso era associato ad un consumo moderato, tra il 50% e il 55% dell'energia. Dai dati è emerso che a partire dai 50 anni l'aspettativa media di vita è di altri 33 anni per chi ha un apporto moderato di carboidrati, quattro anni in più di chi ha un apporto basso e uno in più di chi lo ha alto. Secondo i ricercatori "le diete a basso contenuto di carboidrati e ad alto contenuto di proteine o grassi sono associate a una minore aspettativa di vita". Ma allora è consigliabile seguire diete "low carb" o è meglio evitarle? NapoliToday lo ha chiesto alla dott.ssa, biologa nutrizionista, Ester Brucci.

Dott.ssa, cosa prevedono le diete low carb?

“Le diete low carb prevedono, al giorno, una bassa quota di carboidrati, sia semplici che complessi. Ne esistono due tipi che si differenziano in base alla ripartizione di lipidi e proteine. Un prevede una dieta con una ripartizione giornaliera di 50%-60% di lipidi, 20-30% di proteine e < 30% di carboidrati; l’altra 50-60% lipidi, 40% proteine e <10% di carboidrati”.

Le diete low carb fanno realmente dimagrire?

“Sì, fanno dimagrire, ma non in modo sana ed equilibrata. Il dimagrimento viene generato dal meccanismo di chetosi. L’organismo, venendo a mancare la giusta quantità di carboidrati, tende a bruciare i grassi, formando delle molecole chiamate chetoni necessarie per avere energia. In più, determinano una riduzione della produzione di insulina, che, se prodotta in eccesso, provoca un accumulo di grasso”.

Perché l’effetto dimagrimento “lampo” che promettono queste diete rientra nel breve periodo?

“Perché i chili che si perdono sono spesso liquidi. Non prevedendo un dimagrimento graduale, le diete low carb non consentono la riduzione della massa grassa a favore di quella magra. Il rischio è che i risultati positivi ottenuti in pochi giorni scompaiano non appena si ricomincia a consumare la solita quantità di pane e pasta”.