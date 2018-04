Extensions capelli: tecniche, costi, durata e tutto quello che c’è da sapere

Ci vuole poco a tagliare i capelli, ma non è così semplice fare in modo che ricrescano con la stessa velocità di una sforbiciata dal parrucchiere.

Per le più impazienti, corre in soccorso la tecnica dell’extension, integrazioni artificiali di ciocche di capelli veri o realizzati in fibre sintetiche che rinfoltiscono o allungano la chioma a seconda dei casi i capelli già presenti.

Extension capelli, tecniche di fissaggio e durata

Diverse le tecniche di applicazione delle extension.

Le più note prevedono l’utilizzo della cheratina che garantisce il risultato migliore e più duraturo (5 mesi circa). Le ciocche vengono attaccate sui capelli veri con la cheratina riscaldata, appunto, in un procedimento che richiede al parrucchiere almeno due ore di tempo. Lo svantaggio sta nel fatto che le extension alla cheratina indeboliscono i capelli che necessitano di 6 mesi di “respiro” tra un’installazione e l’altra.

Molto comuni sono anche le extension che prevedono l’utilizzo delle clip da fissare sulla nuca e sulle tempie sotto i capelli (preferibile per chi abbia un capello più fragile perché sono meno invasive).

C’è poi anche la tecnica ‘brasiliana’ che consiste nell'annodare le ciocche di extension a quelle di capelli veri e quella ‘africana’, ovvero treccine parallele con i propri capelli, a cui vengono cucite le ciocche di extension. Questa tecnica è la più rapida in assoluto, ma l'effetto della ricrescita dei veri capelli risulta piuttosto evidente.

Extension capelli, come curarli?

I capelli con extension vanno curati molto, lavati almeno 3 volte alla settimana (non a testa in giù altrimenti si formeranno nodi) e sottoposti a una maschera almeno una volta a settimana.

Inoltre vanno spazzolati spesso e ogni tanto è consigliabile una seduta dal parrucchiere che poi provvederà a rimuoverle con una tecnica specifica in caso delle clip.

Extension capelli, quanto costano?

Il prezzo dipende da diversi fattori: parrucchiere, tecnica, modalità di installazione, numero delle ciocche da applicare.

Nel caso di extension clip con capelli veri, il costo si aggira intorno ai 100 euro (di solito sono tre ciocche, una posteriore e due laterali); sarà inferiore se le ciocche sono di capelli sintetici.

Per quelle alla cheratina con capelli veri il prezzo va dai 2 ai 5 euro a ciocca, per cui se servono circa 50 - 70 ciocche, la spesa di 300 euro circa.