Bellezza, la ginnastica facciale ringiovanisce il viso di tre anni

Ringiovanire il viso è davvero possibile grazie alla ginnastica facciale. Bastano venti minuti di allenamento al giorno per apportare benefici alle pelle e rendere il viso più tonico con guance piene. Insomma, attraverso una serie di brevi esercizi, è possibile ottenere un volto più giovane. Trenta minuti a settimana, secondo gli studi, permettono di apparire più giovani di tre anni. Dopo cinque mesi di esercizi costanti il viso apparirà sodo e visibilmente più giovane. A rivelare gli effetti dei massaggi sul viso è una ricerca della "Northwestern University" pubblicata sulle pagine della rivista Jama dermatology.

Gli studiosi hanno spiegato come la ginnastica facciale sia in grado di garantire alla pelle una maggiore elasticità aumentando lo spessore dei cuscinetti adiposi. Il risultato è un’epidermide soda ed un viso ”pieno”, senza l’effetto ”cadente” prodotto dal trascorrere degli anni. La ricerca si è basata su un gruppo di 27 donne con un’età compresa tra i 40 ed i 65 anni a cui è stato chiesto di partecipare a delle sedute con un istruttore continuando successivamente a realizzare gli esercizi per cinque mesi a casa, dapprima ogni giorno e successivamente a giorni alterni. Gli esercizi sono stati assegnati dall’esperto di yoga Gary Sikorski.

Leggi tutte le news dal mondo scientifico su ScienzeNotizie.it