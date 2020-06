Tendenze moda estate 2020: vestiti, colori e accessori must have

La bella stagione porta sempre con sé il desiderio di cambiamento, di vitalità e colori: abbandoniamo le tonalità scure ed invernali per farci trasportare da tinte pastello, stampe colorate e tessuti delicati. E per rinnovare il guardaroba ma, allo stesso tempo, essere in linea con i diktat della moda di stagione, è importante fare una selezione delle tendenze più in linea con il nostro stile e dei capi must have secondo la moda primavera estate 2020.

Ecco allora una guida sulle tendenze targate spring summer 2020 e sui capi, colori e accessori essenziali che non possono mancare nel nostro guardaroba.

Pantaloni cropped

I pantaloni cropped sono uno dei capi must have di stagione: indossati da vip e celebrities, come Katie Holmes che non può fare a meno della versione in total black, i pantaloni cropped di tendenza sono alti in vita e tagliati alla caviglia, così da slanciare la figura e renderla più sinuosa. Inoltre, sono perfetti da accostare a cardigan corti e crop top e scarpe slippers e slingback.

Abiti a fiori

Gerani, rose, margherite e papaveri: gli abiti di tendenza per la moda estate 2020 sono a tema floreale, romantici e femminili. Proposti dai designer con tagli e stampe di tendenza, sono perfetti se indossati durante il giorno con scarpe flat e una giacca di jeans, o alla sera con un tacco slingback e un'elegante tracolla.

Giungla e tropici

Il trend “Jungle & Tropical” è stato il protagonista delle passerelle Primavera/Estate 2020: tra colori brillanti, frutti esotici e stampe variopinte, la tendenza tropicale ha conquistato praticamente tutti. Dai giacchetti con tinte fluo ai cocktail dresses e abiti midi nei toni del verde brillante, il trend tropicale non può mancare nel nostro guardaroba estivo.

Moda Anni '70

Jeans e pantaloni a zampa, giacche e jumpsuit effetto sahariana, minigonne in suède patchwork e colori nelle calde tonalità della terra, dell'arancione e del giallo: anche ques'anno la moda Seventies si conferma come tendenza intramontabile, tra capi vintage da recuperare nell'armadio e nuovi must have da acquistare e sfoggiare subito.

Abiti cut-out

Cut out significa letteralmente "ritaglio": per questo, gli abiti cut out sono impreziositi da tagli "couture" che lasciano la pelle scoperta, per un effetto vedo - non vedo. Gli abiti cut out di tendenza per questa stagione si vestono di stili e lunghezze diversi; dai vestiti monocromatici in tessuto o in pelle agli abiti floreali, possono tutti essere indossati con i sandali bassi o con il tacco, ma anche con sneakers bianche o colorate, per uno stile a metà tra lo sporty e il casual.

Mosaic Blue

Il Mosaic Blue è il colore protagonista dell'estate 2020 secondo Pantone: una nuance che infonde "un'aria mistica, grazia e profondità di sentimenti", elegante e perfetta per regalare un tocco speciale a tutti i look estivi, di giorno e di sera.

Espadrillas

Anche quest'anno, le espadrillas si confermano come scarpe estive di tendenza: le passerelle delle maison più famose, infatti, hanno sfoggiato calzature in corda pratiche e chic, praticamente in tutte le versioni possibili. Per dare un tocco in più al tuo look puoi indossarle anche in stile "urban", abbinandole a una it-bag strutturata, per un contrasto fresco e cool.

Scarpe slippers e slingback

Le slippers e le slingback sono tra le scarpe più pratiche da indossare nella stagione estiva; perfette da indossare di giorno, per un look fresco, casual e dinamico, le slippers possono essere abbinate a jeans e pantaloni cropped o ad abiti e gonne, risultando sempre impeccabili. Le slingback, invece, slanciano la figura, grazie al tacco leggero e al cinturino dal design raffinato, e sono ideali da indossare di sera, soprattutto se abbinate ad un abito tubino o a un pantalone elegante.

Micro bag e borse a tracolla

Da portare come gioiello o come accessorio per dare un tocco in più al proprio look, le micro bag sono tra gli accessori protagonisti delle tendenze moda estate 2020; si possono indossare legate al polso, in vita come cinture, ma anche al collo come se fossero collane, e sono un elemento capace di dare un twist originale e glamour a qualsiasi tipo di outfit.

Le borse a tracolla, d'altro canto, hanno la capacità di combinare stile e funzionalità: di medie dimensioni, possono contenere tutto l'indispensabile senza essere scomode o pesanti, e sono perfette da indossare in qualunque occasione, dal lavoro al tempo libero.