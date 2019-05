6 app per superare le sfide di tutti i giorni

Lavoro, famiglia e appuntamenti vari: l'accumularsi degli impegni ci porta spesso a essere ansiosi e a collezionare ritardi, procrastinando il più possibile e incrementando ancora di più lo stress da "lista di cose da fare". Smartphone e tablet, però, possono aiutarci ad organizzare al meglio le nostre giornate e, perché no, migliorare lo stile di vita, entrando in gioco in molti ambiti della quotidianità.

Tra le migliaia di app esistenti, ne abbiamo selezionate 6 che ti aiuteranno ad organizzare le tue attività in modo efficace e potranno darti una mano nell’affrontare le sfide della vita di tutti i giorni. Scopriamole insieme!

Helpling

Se anche per te svolgere le faccende domestiche il sabato e la domenica è un vero e proprio incubo o, più semplicemente, hai bisogno di una tregua dalle pulizie, Helpling è la soluzione ideale.

Quest’app ti aiuterà a trovare una persona fidata per darti una mano: basterà inserire data, ora ed esigenze di pulizia per prenotare una colf selezionata che si prenderà cura della tua casa.

Smarter time

Smarter Time è una delle applicazioni più famose per aiutarti nella gestione del tempo. Grazie alla sua tecnologia, infatti, riuscirà a memorizzare le tue abitudini, tenendo conto anche dell'ora e del luogo in cui ti trovi. Avrai così una visione più chiara di come utilizzi il tempo durante la giornata e potrai capire quali sono le attività in cui ne sprechi inutilmente!

Shoeboxed

Chi viaggia spesso per lavoro deve tenere traccia di ogni ricevuta e scontrino, se vuole essere rimborsato, ma grazie a questa app potrai evitare questa pratica noiosa.

Shoeboxed, infatti, farà tutto il lavoro al posto tuo: basterà scattare una foto agli scontrini per avere la nota di quanto si è speso e visualizzare gli spostamenti attraverso un tool collegato a Google Maps. Al termine del viaggio dovrai solamente inviare il file completo all’ufficio e il gioco è fatto.

Trello

Trello nasce come strumento di condivisione del lavoro, ma, grazie alla sua flessibilità e alla capacità di tenere traccia di qualsiasi attività, ha avuto un grande successo anche in altri ambiti, come quello familiare.

Con Trello potrai creare una varietà di “schede” digitali e organizzarle in colonne. Ogni scheda può rappresentare un lavoro domestico, una voce sulla lista di cose da fare o un impegno incombente, mentre le colonne in cui suddividere le diverse schede possono rappresentare categorie di attività, livelli di priorità, date specifiche o qualsiasi altro fattore che vorrai inserire. Potrai, inoltre, evidenziare le schede con colori diversi, assegnare ad ognuna di loro una specifica “data di scadenza” e condividerle con amici e familiari. Questi ultimi potranno poi aggiungere commenti e allegare file.

Washapp

Washapp è un prezioso aiuto nella lotta contro i disastri da lavatrice, perché ti insegnerà gradazioni, trucchi e segreti per ogni tipologia di capo e tessuto, così da sapere come eliminare le macchie più ostinate e interpretare le etichette. Puoi anche provare un lavaggio virtuale per capire, in base al meteo, quando durerà l'asciugatura in balcone. Più smart di così!

Pocket

Quest’app ti aiuterà a non perdere tutti quegli articoli interessanti che trovi su internet ma che non hai tempo di leggere. Pocket infatti ti permette di memorizzare nella cache gli articoli provenienti da web, social media e caselle di posta. Puoi anche organizzare gli articoli e i video raccolti in categorie, così da poterli ritrovare facilmente. Pocket, inoltre, permette la visualizzazione offline e, se la installi su più dispositivi, sincronizzerà anche la tua collezione tra i dispositivi diversi.