Tutti gli step da seguire per una perfetta beauty routine viso

Detergere correttamente il viso è un'abitudine quotidiana fondamentale per la salute e la bellezza della pelle ed essenziale per eliminarne le impurità, come sebo e sporco, preservandone l'equilibrio nelle migliori condizioni. Altrettanto fondamentale, però, è utilizzare prodotti mirati per il nostro tipo di pelle e che non risultino troppo aggressivi, o si rischia di danneggiare e irritare la pelle.

Vediamo quindi quali sono i passi da seguire e i prodotti da utilizzare per una perfetta pulizia del viso quotidiana.

Come scegliere i prodotti giusti

Il primo passo di una detersione corretta è scegliere i prodotti in linea con il proprio tipo di pelle (secca, mista o grassa), che siano delicati e privi di tensioattivi chimici (utilizzati per rendere i prodotti più schiumogeni ma che risultano aggressivi per la pelle), così da pulire la pelle senza aggredirne la barriera protettiva ed evitare di incrementare la produzione di sebo o di seccarla ulteriormente. Inoltre, se hai la pelle mista o grassa evita anche di utilizzare prodotti occlusivi e troppo pesanti.

Cerca di optare per prodotti con ingredienti naturali, meglio ancora se biologici, e controlla sempre l'INCI, ovvero l'elenco degli ingredienti. Per leggere quest'ultimo ricorda che gli ingredienti sono sempre indicati uno dopo l'altro in ordine decrescente, a partire dalla sostanza presente in quantità maggiore nel prodotto, e che i nomi in latino si riferiscono ad ingredienti botanici che non hanno subito modificazioni chimiche, mentre per gli ingredienti frutto di sintesi chimica vengono utilizzate denominazioni in lingua inglese o codici numerici.

Gli strumenti che accompagnano la pulizia del viso

Gli strumenti a cui puoi ricorrere per la pulizia del viso fai da te sono molti e diversi tra loro, ma anche se hanno tutti la capacità di rimuovere le impurità cutanee, ognuno di essi ha dei limiti che è importante conoscere.

Le salviette struccanti o detergenti sono l'ideale per una pulizia veloce o in un momento di emergenza, ma risultano troppo aggressive per essere utilizzare quotidianamente. I dischetti di ovatta sono l'ideale per eliminare i residui di make-up, soprattutto nelle zone più delicate del viso come occhi e labbra, ma devono essere utilizzati in maniera corretta, o si rischia di spostare lo sporco da una parte all'altra del viso, e sono molto inquinanti. In alternativa puoi utilizzare i dischetti o i panni struccanti riutilizzabili, che però devono essere sempre puliti adeguatamente. Inoltre, ricorda che, a prescindere dallo strumento utilizzato, è necessario sempre completare la pulizia del viso con il risciacquo.

Pulizia del viso quotidiana, tutti i passi da seguire

Il primo step di una perfetta pulizia del viso quotidiana consiste nel rimuovere il trucco, così da pulire e preparare la pelle ai trattamenti successivi. A seconda del tipo di pelle puoi utilizzare:

latte detergente struccante - dalla consistenza cremosa, è adatto a chi ha la pelle secca o normale;

o normale; l'acqua micellare - perfetta per ogni tipo di pelle sia per quella delicata che per la pelle grassa , secca, più o meno giovane, mista o impura;

, secca, più o meno giovane, o impura; lo struccante bifasico - ottimo per la rimozione del trucco waterproof, può non essere adatto ad una pelle particolarmente grassa ;

particolarmente ; struccanti a base di burro di cacao - l'ideale per chi ha la pelle con couperose e rosacea, per chi ha la pelle secca e per le pelli mature.

Dopo aver struccato il viso, se hai utilizzato lo struccante o l'acqua micellare detergi il viso con un latte detergente, più indicato per le pelli secche e sensibili, o un gel, perfetto per la pelle mista e grassa, ricordandoti di ricordati di applicarli sul viso effettuando anche un piccolo massaggio.

A questo punto è il momento di utilizzare il tonico, per rimuovere i residui del latte detergente e ripristinare il ph della pelle: se hai la pelle mista o grassa opta per un prodotto dall'azione astringente, che riduce la tendenza della pelle a produrre nuovamente sebo, mentre se hai la pelle secca o sensibile scegli un tonico dall'azione lenitiva e calmante oppure opta per un'acqua termale, molto delicata e rispettosa delle pelle.

Prima di procedere con la crema idratante puoi applicare un siero specifico, un prodotto con un'alta concentrazione di ingredienti attivi che può avere capacità idratanti, illuminanti, rassodanti o anti aging, e una crema per il contorno occhi, per prevenire occhiaie, borse e rughe.

Infine, l'ultimo passaggio da eseguire per concludere al meglio la pulizia del viso, è l'applicazione di una crema idratante, che nutre la pelle lasciandola solida e compatta. Ricorda che anche la pelle grassa ha bisogno di nutrimento e idratazione, l'importante è scegliere prodotti adeguati, oli-free e non comedogenici.

