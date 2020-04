Bambini, arriva un corso di allenamento online: ecco le lezioni

Mentre il Governo sancisce che la passeggiata genitore-figlio è possibile - purché rispettosa di una serie di accortezze -, a Salerno Massimiliano Sabato, docente di allenamento funzionale presso Acsi Salerno, lancia 'Fit web - the fitness network', uno spazio di condivisione e di allenamenti a distanza, dedicati ad adulti e bambini. ll movimento, in questi giorni particolari di isolamento forzato, è fondamentale per il corpo, per la mente e anche per lo spirito. Per questo l'esperto ha messo a punto una serie di lezioni che possano coinvolgere i più piccoli.

Lezioni per piccoli sportivi

L'appuntamento per più piccoli è in programma in diretta facebook giovedì 2 aprile, dalle ore 17 alle 18, attraverso la pagina Fit web - the fitness network. "Lavoreremo giocando con elementi di ginnastica per migliorare la proporzione e la coordinazione motoria. Si raccomanda la presenza di uno dei genitori o di un adulto anche perché parteciperà attivamente alla lezione", annunciano gli organizzatori.

Venerdì 3 aprile, alle ore 10:30, lezione di stretching ed a seguire approfondimento sul tema.

Gli organizzatori consigliano di preparare un tappetino e di arrivare ben idratati alla lezione a distanza.