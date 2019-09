3 app che ti pagano per fare sport

Soprattutto a settembre, siamo pieni di buoni propositi, e uno dei più comuni riguarda sicuramente lo sport. Il mantra “lunedì mi iscrivo in palestra” è condiviso da tantissimi, ma spesso la pigrizia ha la meglio sulla forza di volontà e si rimanda il tutto ad una data non definita. Purtroppo però, rimanere inattivi per tanto tempo può provocare fastidiose conseguenze alla salute; la sedentarietà infatti, insieme a fumo, alcol e obesità, rappresenta uno dei fattori di rischio più importanti per il proprio benessere psico-fisico.

Se anche tu cerchi la motivazione giusta per essere più attivo, la soluzione giusta sono sicuramente le green app, ovvero applicazioni per smartphone che premiano gli utenti quando fanno movimento e conducono uno stile di vita sano. Ecco quali sono!

Sweatcoin, che tradotto letteralmente significa “valuta del sudore”, è un’applicazione che premia l’attività fisica che svolgi all’aria aperta; il sistema infatti sfrutta il gps del cellulare e non funziona negli spazi chiusi. Ogni mille passi riceverai una moneta virtuale (uno sweatcoin, appunto) che dovrai accumulare per accedere a tantissimi premi diversi: potrai infatti spenderli nell’apposito store online ufficiale per acquistare accessori, vestiti, miglia di compagnie aeree, libri, ma anche smartphone ed altri prodotti tecnologici. Inoltre l’app prevede anche la possibilità di ricevere dei premi in denaro tramite Paypal, che convertirà gli sweatcoin in euro (veri!). Un altro aspetto interessante è la possibilità di trasferire i propri sweatcoins agli amici. L’app è disponibile gratuitamente per Android e Ios.

Healty Virtuoso è un’applicazione tutta italiana che utilizzando i dati generati dallo smartphone premia gli utenti che dimostrano di avere uno stile di vita salutare; il programma, infatti, scaricherà i dati da altre app dedicate al fitness, come Strava, Runstatic, Nike Running, Google Fit e App Salute: attraverso il monitoraggio dell’attività fisica, dei passi effettuati, delle ore di sonno quotidiane e delle attività di meditazione, raggiungerai degli obiettivi, cui corrispondono diversi premi. Migliorando gradualmente i tuoi risultati riceverai sconti, voucher e carte regalo per una serie di beni e servizi: dall’abbonamento in palestra agli acquisti su Amazon passando per Netflix. Virtuoso è disponibile gratuitamente sia su iOS che su Android

Simile a Sweatcoin, Movecoin è perfetta per chi ama camminare, correre e andare in bicicletta. Quest’app made in Italy, disponibile per iPhone e smartphone Android, consente infatti di guadagnare 10 centesimi in movecoin, una valuta digitale, per ogni km percorso a piedi o in bici; questi vengono accreditati automaticamente dall’app nel portafoglio digitale e possono poi essere spesi nei negozi convenzionati, nel pagamento di servizi pubblici (per esempio i biglietti dei mezzi) o di tasse presso comuni italiani e istituzioni aderenti o trasformati nella criptomoneta denominata Move. Inoltre, potrai convertire i movecoin guadagnati in euro mediante accredito su una carta prepagata (Hype, sottoscrivibile senza spese proprio dall’app) o metterli all’asta, come una qualsiasi altra criptovaluta, cedendoli al miglior offerente.