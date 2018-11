Calorie, i momenti della giornata in cui si consuma più energia

Trovare il modo per bruciare calorie e, dunque, dimagrire o quantomeno restare in forma, è uno degli obiettivi principali di chi tiene a cuore la propria forma fisica.

In questo senso il ritmo circadiano individuale, ovvero l’orologio interno che regola sonno e veglia, pressione sanguigna, vari ormoni e altri elementi, diventa fondamentale nel modulare i momenti della giornata durante i quali si consumano più o meno calorie a seconda delle caratteristiche di ognuno.

Infatti, anche quando si è riposo, e dunque non impegnati in grossi sforzi fisici, si spreca energia, argomento questo che è stato oggetto di indagine da parte dei ricercatori della Harvard Medical School e del Brigham and Women’s Hospital di Boston.

Lo studio pubblicato su Current Biology ha rilevato come anche quando non si compiono azioni si consumano energie: in particolare, il nostro corpo lavora al minimo la mattina presto, poco prima del risveglio, e accelera nel tardo pomeriggio e di sera, con uno sprint abbastanza consistente (circa il 10% del fabbisogno giornaliero, pari appunto a 100 calorie e oltre).

Lo studio

Per giungere a questa conclusione i ricercatori hanno studiato sette partecipanti nel corso di un mese all’interno di un laboratorio senza finestre né orologi. I volontari non hanno avuto accesso al telefono né al web e hanno dovuto registrare con precisione gli orari del sonno, della sveglia e dei pasti.

Ogni notte, in particolare, i volontari andavano a letto quattro ore più tardi della notte precedente.

E’ stato così che gli scienziati hanno scoperto che i partecipanti bruciavano meno calorie nel pieno della notte, quando la temperatura corporea scende, mentre il massimo impiego di energia era all’apice 12 ore dopo, nel tardo pomeriggio e alla sera.

L’esito dell’esperimento ha rilevato come i ritmi circadiani possano influenzare in profondità il metabolismo, punto di partenza per ulteriori ricerche volte a comprendere se questi cambiamenti possano ripercuotersi sull’assunzione di peso per chi riposa male.