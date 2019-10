Halloween, gli esperti assicurano: “E’ un antidoto contro la sedentarietà”

Halloween, la festa più paurosa dell’anno è alle porte. E mentre le 'chat' scolastiche annunciano festicciole e scampanellate nei condomini all'insegna di 'dolcetto o scherzetto', all'Adnkronos Salute il pediatra di Milano Italo Farnetani, ordinario alla Libera Università Ludes di Malta, la promuove come “antidoto alla vita sedentaria dei nostri bambini, un modo per stare con i coetanei, passeggiare magari per la prima volta senza i grandi, e fare nuove esperienze. Via libera dunque al dolcetto, meglio ancora se naturale".

Nonostante sia tanto amata dai piccoli italiani, la notte dedicata a streghe e fantasmi non manca di suscitare le critiche degli adulti perché non appartiene alla nostra tradizione. "E' vero non è una festa italiana, ma di fatto è un carnevale d'autunno. Una festa mascherata arcinota, protagonista di film e cartoni, che i bambini conoscono e che per loro è positiva, perché permette di fare nuove esperienze, giocare con la fantasia, stare insieme ai coetanei lasciando da parte per una volta telefonini e tablet, ma anche tv e divano", afferma Farnetani.

Halloween, dunque, nell'era dei nativi digitali il giro di porta in porta per Halloween "serve a combattere la vita sedentaria e l'isolamento. I bambini invece di stare in casa finalmente escono e sono 'costretti' a camminare: per loro è un'occasione preziosa per fare attività motoria. Inoltre Halloween - ricorda Farnetani - è un momento di aggregazione, perché i piccoli in maschera vengono in contatto con i loro coetanei e, grazie al 'dolcetto o scherzetto' nei negozi e nelle case, anche con degli adulti che ormai si divertono quasi più di loro".

Halloween, i dolci da preferire

In città sempre meno a misura di bambino, nella notte delle streghe i piccoli "possono mascherarsi stimolando la fantasia e, burlandosi dei mostri, sconfiggere le loro paure", afferma l’esperto che, rispetto all'abbuffata di dolci e caramelle temuta da alcune mamme, anche alla luce degli ultimi dati Istat sull'obesità fra i giovanissimi, avverte: "Non si diventa obesi in una serata in cui si cammina molto e si mangia poco. Quello che conta è lo stile di vita dei nostri bambini. Certo, è utile preferire alcuni dolcetti ad altri: privilegiare i dolci fatti in casa, tipici della tradizione italiana, come la crostata, le fette di torta della nonna, ma anche la cioccolata: senza coloranti e conservanti".