Palestra all'aria aperta, è boom: più che un'alternativa in tempi di coronavirus

E se le palestre si spostassero all'aria aperta? E' questa l'idea che sempre più cittadini stanno valutando in tempi di coronavirus (e di primavera alle porte). Un esempio arriva da Forlì. Sono ben 75 le richieste pervenute al Comune da parte delle realtà associative e sportive per svolgere all'aperto, nei parchi cittadini, le attività non ancora possibili all'interno di palestre e di impianti al chiuso.

Dalla ginnastica allo yoga, dal nordic walking alle attività motorie per il benessere fisico: sono centinaia le persone di tutte le età che, nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza a cominciare dal distanziamento e dal divieto di contatto fra i singoli praticanti, stanno animando le tante aree verdi presenti nella città romagnola, senza limitare la fruizione degli spazi verdi da parte dei singoli cittadini e in particolare dai bambini.

"L'esperimento che abbiamo lanciato a inizio maggio - afferma il vicesindaco con delega allo Sport Daniele Mezzacapo - ha avuto un riscontro molto positivo e ha suscitato entusiasmo sia negli operatori, sia da parte dei partecipanti. La condizione di necessità rispetto alla quale abbiamo cercato di dare risposte in modo sperimentale sta facendo emergere una situazione nuova, utilissima per il presente e potenzialmente anche una risorsa per il futuro".

"La nostra proposta - precisa Mezzacapo - sta rispondendo alle molteplici esigenze manifestate dai protagonisti del mondo sportivo come gli enti di promozione, le associazioni, gli operatori privati, gli atleti e tanti singoli cittadini. Ma più che una alternativa da adottare in tempi di emergenza sta apparendo come un possibile modus operandi per la bella stagione da poter adottare da qui in avanti in modo organizzato e con l'obiettivo di rendere Forlì sempre più città dello Sport e della salute”.