Gli sport più adatti per dimagrire e tornare in forma velocemente

Quando si decide di tornare in forma, sia che si tratti di perdere qualche chilo che di rassodare e tonificare i muscoli, può capitare di essere indecisi sulla scelta dello sport da iniziare a praticare.

Infatti, se per dimagrire è importante seguire un’alimentazione sana e bilanciata, che consenta all’organismo di ricevere i nutrienti necessari senza extra e zuccheri superflui, anche fare sport non è da meno, soprattutto per bruciare più calorie e dare una bella smossa al metabolismo, così da dimagrire più velocemente.

Ci sono, poi, degli sport che sono più indicati di altri per raggiungere questo specifico obiettivo: è quindi importante riuscire a scegliere quelli che si ritiene di poter effettuare nel lungo tempo senza stancarsi e che, ovviamente, hanno un impatto migliore sull’organismo. Ecco quindi i 3 sport più indicati per tornare in forma velocemente, più un esercizio da inserire nell'allenamento quotidiano.

La camminata

La camminata è, probabilmente, il tipo di attività fisica maggiormente sottovalutato ma davvero efficiente e semplice da mettere in pratica. Anche se fare una passeggiata fa sempre bene, in questo caso stiamo però parlando della camminata controllata, che richiederà un abbigliamento adeguato, un certo ritmo da sostenere, una sessione priva di interruzioni ed una postura che sarà mantenuta idonea per tutta la durata dell’esercizio.

Un’attività che si può fare ovunque, in qualunque momento e che, in caso di mal tempo, si può effettuare anche in casa, sia senza attrezzi specifici che sul tapis roulant.

La corsa

Subito dopo la camminata troviamo la corsa, lo sport più noto e praticato soprattutto da chi non è solito andare in palestra. Si può alternare alla camminata, soprattutto per chi è agli inizi e sempre dopo un riscaldamento adeguato, o può essere praticata come unica attività: la corsa è, infatti, tra gli sport che aiutano maggiormente nella perdita di peso e nel tonificare i muscoli, facendo lavorare la zona dell’addome, dei glutei e delle cosce.

La bicicletta

Andare in bici, come anche utilizzare una cyclette per praticare lo spinning, è un ottimo modo per mantenersi in forma, essendo questi degli sport che aiutano a bruciare calorie velocemente modellando anche i muscoli. Se spostarsi in bicicletta è già di per sè un buon modo per mantenersi in forma, pedalare su percorsi misti, in pendenza e con l’intento di allenarsi, può portare a risultati davvero ottimali.

Il salto della corda

Sei impossibilitato ad uscire e hai poco spazio per allenarti? Allora salta la corda! Il salto della corda è, infatti, un esercizio che aiuta a bruciare tantissime calorie e che può risultare anche divertente, allenandosi a tempo di musica, stando fermi sul posto e saltellando in modi diversi. Inoltre, le diverse modalità di salto aiutano a modellare gambe, glutei e addome.