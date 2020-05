Tutto quello che c'è da sapere sulla cistite: sintomi, cause e prevenzione

La cistite è una patologia che fa parte delle Infezioni del Tratto Urinario (UTI) e che, nello specifico, consiste nell'infiammazione della vescica urinaria; estremamente diffusa e seconda solo alle infezioni respiratorie, come il classico raffreddore, la cistite colpisce adulti, bambini e anziani, ma in età fertile i soggetti maggiormente colpiti sono le donne.

Vediamo quindi come riconoscere la cistite, quali sono i sintomi e le possibili cause e come prevenire questa patologia.

I sintomi della cistite

La cistite viene solitamente catalogata a seconda dei sintomi, delle cause e della periodicità con cui si presenta (cistite acuta, cronica o ricorrente).

Per quanto riguarda la sintomatologia, le cistiti si dividono in semplici o complesse, a seconda della presenza o meno di determinati sintomi: le cistiti complesse, infatti, sono quelle in cui ai sintomi classici si accompagnano sintomi meno frequenti, come febbre, nausea, ecc.. In base al tipo di cistite, i sintomi possono presentarsi singolarmente o tutti insieme, ma possono anche variare da individuo a individuo. I sintomi più frequenti sono:

difficoltà ad urinare;

dolore e/o bruciore quando si urina;

bisogno costante di urinare, anche dopo la minzione;

sensazione di vescica pesante;

bruciore nella zona genitale;

dolore nella zona pelvica;

presenza di sangue nelle urine.

Tra i sintomi meno comuni, invece, rientrano nausea, diarrea, febbre, dolori alle gambe e spossatezza.

Le cause della cistite

Per quanto riguarda le cause, le cistiti si suddividono in infettive e infiammatorie.

Le cistiti infettive o batteriche sono provocate da batteri che popolano l’ultimo tratto dell'intestino, come colibacilli ed enterococchi, e che raggiungono la vescica per via ematica o esterna. Tra le cause principali della cistite infettiva nelle donne troviamo:

rapporti sessuali - che favoriscono il passaggio di batteri patogeni nella vagina, poi nell'uretra ed infine nella vescica (cistite post coitale o da luna di miele);

svuotamento incompleto della vescica quando si urina;

utilizzo di assorbenti interni, del diaframma e/o delle creme spermicide;

stitichezza;

igiene intima scorretta;

pressione sulla vescica dovuta alla gravidanza.

I fattori di rischio per l'uomo, invece, sono spesso riconducibili a ipertrofia o a stati infiammatori della prostata.

Le cistiti infiammatorie, invece, non sono causate da microrganismi patogeni ma da fattori irritanti, come:

eccessiva acidità delle urine;

assunzione di cibi o bevande irritanti;

presenza di cristalli nelle urine (calcoli);

alterazioni ormonali;

nicotina;

disidratazione;

sostanze chimiche e/o profumi irritanti presenti nei saponi;

diabete;

utilizzo del catetere;

indossare vestiti troppo attillati e/o slip in materiale sintetico.

Come prevenire la cistite

Per prevenire la cistite è importante seguire alcune regole di base, come un'attenta igiene intima, non utilizzare detergenti intimi aggressivi, idratarsi in maniera corretta, seguire una dieta sana e variegata ed evitare di indossare indumenti intimi stretti e di materiale sintetico, preferendo quelli di cotone o lino. Infine, è bene evitare alimenti come i cibi piccanti e gli zuccheri raffinati, che favoriscono la proliferazione dei microrganismi patogeni, optando per alimenti ricchi di fibre (come i cereali integrali) e frutta e verdura fresca di stagione, preferibilmente diuretica (come finocchi, asparagi, cetrioli, mirtilli, anguria..).

Come si cura la cistite

Il trattamento per la cistite di origine batterica, solitamente, consiste nell'assunzione di antibiotici. È bene comunque rivolgersi sempre al proprio medico curante, che dopo gli esami necessari potrà consigliare la terapia più indicata. Solitamente la diagnosi si basa sulla presenza dei sintomi caratteristici e su altre indagini specifiche, come: