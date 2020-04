Vitamina D: perché è importante e come fronteggiarne la carenza

La vitamina D è la vitamina liposolubile necessaria per l'assorbimento intestinale dei minerali, come calcio e magnesio, e per molte altre funzioni vitali, e viene principalmente prodotta attraverso una reazione chimica che dipende dall'esposizione alla luce solare, in particolare dall'irradiazione UVB. È proprio per questo motivo che, durante la quarantena, è bene prestare più attenzione ad evitarne una possibile carenza, soprattutto se a casa non si hanno a disposizioni spazi esterni, come balconi o giardini, e si rimane per un periodo di tempo prolungato senza esposizione diretta al sole.

Scopriamo allora le funzioni che svolge la vitamina D nel nostro organismo, le conseguenze di una sua carenza e come fronteggiarla.

A cosa serve la vitamina D

La vitamina D svolge numerose funzioni biologiche essenziali per la salute del nostro organismo, e le più importanti sono:

aiuta il corpo ad assorbire il calcio, magnesio e fosfato a livello intestinale;

deposita e fissa il calcio nelle ossa - essenziale per prevenire il rachitismo nei bambini e l'osteoporosi negli anziani;

ha un'azione modulante nei confronti delle infiammazioni e del sistema immunitario, contribuendo a regolare la risposta delle difese immunitarie;

favorisce il riassorbimento di calcio a livello renale;

favorisce i processi di differenziazione di alcune linee cellulari e in alcune funzioni neuromuscolari.

Conseguenze della carenza di vitamina D

La carenza di vitamina D è stata associata a diversi tipi di malattie e può causare:

dolore alle ossa e alle articolazioni;

debolezza muscolare;

ossa fragili che tendono a deformarsi;

difficoltà di concentrazione;

stanchezza ricorrente;

spasmi muscolari;

rachitismo;

deformazioni ossee di varia natura;

osteomalacia;

denti deboli e vulnerabili alla carie;

diabete;

ipertensione;

sindrome metabolica.

Come contrastare la carenza di vitamina D

Un terzo del fabbisogno giornaliero di vitamina D proviene dall'alimentazione, ma per la maggior parte questa vitamina viene prodotta nella pelle a partire da un grasso simile al colesterolo che viene trasformato per effetto dell’esposizione ai raggi UVB. Una volta prodotta nella cute o assorbita a livello intestinale, la vitamina D passa nel sangue e viene trasportata fino al fegato e ai reni, dove viene attivata.

Gli alimenti con il più alto contenuto di vitamina D sono:

trota salmonata e salmone;

pesce spada;

sgombro;

aringa e sardine;

uova;

tonno;

latte;

fegato di bovino;

funghi, cacao e cioccolato.

Se non ti è possibile uscire all’aria aperta, e godere dei benefici raggi solari, per contrastare la carenza di vitamina D può diventare importante l'uso di integratori: si consiglia una dose quotidiana di 400 UI (=Unità Internazionali), da aumentare solo in presenza di una carenza importante.

Se invece hai la fortuna di avere a disposizione un balcone o un giardino, ma anche una bella finestra, sfrutta le belle giornate e goditi il sole per circa venti minuti al giorno con volto, scollatura e braccia scoperti, e non dimenticare la protezione solare, soprattutto nelle ore più calde!