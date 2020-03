Coronavirus e insonnia, 5 erbe che favoriscono il rilassamento

Sono tanti gli italiani che in queste settimane si trovano a combattere l'insonnia. Colpa dell'emergenza coronavirus e dello stress che questo momento storico riversa sulla nostra mente. Esistono però rimedi naturali capaci di venire in nostro soccorso per ritrovare un sonno ristoratore. Si tratta in particolare di cinque piante, di cui riportiamo le proprietà di seguito.

Come combattere l'insonnia: le erbe

1) La valeriana: aiuta a diminuire i livelli di stress

La valeriana profuma l'ambiente e purificare l'aria della nostra casa. E' un' ottima alleata contro l'insonnia: anche per questo è la pianta anti-stress per eccellenza.

2) La menta: potere rilassante, antidoto all'insoddisfazione

La mente ha importanti effetti calmanti e, grazie al suo potere rilassante, è di grande aiuto quando ci si sente insoddisfatti o delusi.

3) Rosmarino: perfetto per il relax

Il rosmarino si rivela un toccasana quando si è sopraffatti dalla stanchezza. Utilissimo in cucina, allontana lo stress e dà una mano al buon umore.

4) Palma Areca, rilassa e diminuisce la pressione sanguigna

Questa pianta purifica l'aria dentro casa, riducendo i livelli delle sostanza tossiche presenti come il tricloroetilene, la formaldeide e il benzene. E quando respiriamo aria più pulita, la nostra pressione sanguigna si riduce e ci sentiamo più rilassati.

5) Gelsomino, un grande alleato del sonno

Il gelsomino e il suo profumo. Concilia il sonno ed ha un forte potere calmante. Proprio per questo è ideale per coloro che hanno problemi di insonnia. Recenti studi ne confermano gli effetti positivi anche per coloro che soffrono di ansia e nervosismo.

Come combattere l'insonnia: alimentazione e stile di vita

Non solo erbe. Ad influire sulla qualità del nostro sonno sono anche la l'alimentazione e lo stile di vita. Qui trovate i consigli del medico sui cibi da consumare e quelli da evitare per favorire la quiete notturna. Tra i fattori che influenzano il sonno, poi, anche il rapporto con la musica, con i dispositivi high tech e l'utilizzo di tecniche di rilassamento: qui tutti i consigli per uno stile di vita corretto.