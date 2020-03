Coronavirus e attività motoria, 3 mini-lezioni quotidiane da svolgere in casa

"Per salvaguardare la salute oggi possiamo solo restare dentro casa. Questo però non significa non fare movimento: al contrario è quanto mai necessario trovare il modo di continuare a fare attività fisica, sia per migliorare e mantenere il tono muscolare, sia per favorire il benessere psicofisico generale, messo alla prova da questa straordinaria situazione che stiamo vivendo". A parlare è Gian Luca Brasini, assessore allo sport di Rimini, che a questo scopo lancia un mini corso di attività motoria disponibile sul sito istituzionale del Comune. L'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini, riminesi e non, che vogliono mantenersi in forma durante l'isolamento domiciliare imposto dall'emergenza coronavirus.

Il corso è nato dalla collaborazione tra l’assessorato allo Sport e il Dipartimento di Scienze Qualità della Vita di Rimini (Università degli Studi di Bologna) e con il professor Maietta, coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e tecniche dell'attività motoria preventiva. Si tratta di tre semplici lezioni condotte dal dottor Guido Belli, chinesiologo e docente all’università di Rimini e Bologna, che propongono alcuni semplici esercizi da svolgere a casa quotidianamente. L'iniziativa è adatta a tutti e e soprattutto a coloro che hanno meno dimestichezza con l’attività motoria e che vogliono partire dalle basi: basta una sedia, pesetti o bottiglie d’acqua per portare a termine semplici esercizi che possono entrare a far parte della routine quotidiana, da realizzare anche insieme ai famiglia.