I migliori kit di pronto soccorso

I Kit di pronto soccorso sono tra i prodotti che non possono mancare in casa o in auto.

Kit in grado di ospitare anche più di 200 prodotti utili al primo soccorso come forbici mediche, ghiaccio istantaneo, bende, disinfettanti, guanti monouso, cerotti e molto altro ancora.

Kit disponibili anche in formato ridotto che possono essere facilmente trasportati in moto o riposti in un vano portaoggetti dell’auto.



The Body Source Kit

Iniziamo la nostra rassegna dal Body Source Kit; un kit di pronto soccorso disponibile in due varianti con all’interno 90 o 220 pezzi. Un kit ospitato all'interno di una pratica borsa in nylon che include garze, bende e cerotti. Ricordiamo anche la soluzione sterile per il lavaggio oculare e la coperta isotermica d'emergenza.

Scopri di più su Amazon a partire da 19 euro

Th-some

Proseguiamo la nostra rassegna con il kit di Th-some contenente 18 articoli di pronto soccorso utili per eseguire le prime cure in caso di emergenza. Kit ospitato all’interno di una custodia, con tasche a rete, dalle dimensioni compatte pari a 20 x 13 x 5 cm, per un peso di 450 grammi.

Scopri di più su Amazon a 14 euro

GoLab

Passiamo al Kit di GoLab, dalle dimensioni decisamente contenute e pensato in particolare per i motociclisti. Kit con dimensioni ridotte, pari a 14,5 x 10 x 5 cm e con un peso di soli 220 grammi, accompagnato anche da un giubbotto di segnalazione. Al suo interno sono presenti vari articoli come una coperta di emergenza (210 x 160 cm), garze, cerotti e guanti.

Scopri di più su Amazon a 16 euro

Songwin

Concludiamo la nostra rassegna con il kit di pronto soccorso Songwin; un kit che include 130 diversi articoli, ospitato all’interno di una custodia in nylon resistente all'acqua. Un kit con 3 tasche interne e dimensioni di 22,9 x 11,4 x 15,2 cm, con un peso di 635 grammi.

Scopri di più su Amazon a 19 euro