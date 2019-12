Combattere tosse, mal di gola e raffreddore con i suffumigi

Grazie al vapore acqueo, che libera le vie respiratorie, favorisce lo scioglimento del muco e aiuta la gola, i suffumigi, o fumenti, sono tra i rimedi naturali più indicati per combattere raffreddore, tosse, mal di gola e sinusite, in particolar modo se all’acqua bollente vengono abbinati altri ingredienti, come erbe ed oli essenziali.

Si possono preparare con facilità e, soprattutto, costituiscono un rimedio assolutamente naturale, privo di sostanziali controindicazioni.

Cosa sono e come si fanno i suffumigi

Chiamati anche fumenti, i suffumigi sono i vapori derivati dall'acqua bollente, in cui vengono infusi oli ed erbe; respirandoli, si inalano tutti i principi e le proprietà di queste sostanze, mentre il calore scioglie muco e catarro, decongestionando e liberando le vie aeree superiori.

Preparare i suffumigi è estremamente semplice: basterà mettere a bollire dell'acqua in una pentola, per poi aggiungere oli essenziali ed erbe; una volta che l'acqua arriva ad ebollizione, bisognerà inalare profondamente il vapore che emana, tenendo il volto ad una distanza di circa 30 cm e mettendo un panno o un asciugamano su testa e bacinella insieme, per evitare che il calore si disperda. Respirare a fondo per circa 10 minuti, alternando naso e/o bocca e ripetere più volte al giorno.

I diversi tipi di suffumigi

Abbinare dei prodotti fitoterapici a base di sostanze balsamiche ai suffumigi è utilissimo per potenziarne l'effetto: vediamo allora quali sono gli oli essenziali e le erbe più efficaci da sciogliere nell'acqua dei suffumigi:

tea tree oil - aggiungere 2/3 gocce di tea tree oil all'acqua per i suffumigi aiuta a contrastare tosse e raucedine;

- aggiungere 2/3 gocce di all'acqua per i aiuta a contrastare e raucedine; eucalipto e/o menta - aggiungere 2/3 gocce di olio essenziale di eucalipto o di menta è un rimedio efficace contro il mal di gola , per lenire il dolore e decongestionare l'infiammazione;

- aggiungere 2/3 gocce di è un rimedio efficace contro il , per lenire il dolore e decongestionare l'infiammazione; fiori di camomilla - dalle proprietà lenitive ed utilissimi per liberare le vie respiratorie e contrastare il raffreddore , i fiori di camomilla essiccati possono essere aggiunti in infusione all'acqua per i suffumigi ;

- dalle proprietà lenitive ed utilissimi per liberare le vie respiratorie e contrastare il , i essiccati possono essere aggiunti in infusione all'acqua per i ; alloro e/o rosmarino - aggiungere 3 gocce di olio essenziale di alloro , in abbinamento o in alternativa all' olio essenziale di rosmarino , per alleviare i sintomi più fastidiosi della sinusite e combattere mal di testa , dolore alle tempie e occhi che lacrimano;

- aggiungere 3 gocce di , in abbinamento o in alternativa all' , per alleviare i sintomi più fastidiosi della e combattere , dolore alle tempie e occhi che lacrimano; bicarbonato - acqua calda e bicarbonato costituiscono un'ottima base per suffumigi, ma il bicarbonato può essere efficacemente aggiunto anche ai suffumigi con oli ed erbe, grazie alla sua capacità di rendere l'acqua effervescente, amplificando l'efficacia di questi ingredienti.

Controindicazioni

I suffumigi sono un rimedio naturale che non presenta controindicazioni. Bisogna però porre attenzione agli oli essenziali che si utilizzano nella preparazione, perché alcuni possono provocare reazioni allergiche. Inoltre, se si soffre di asma, l'esposizione prolungata al vapore acqueo potrebbe provocare irritazioni alle vie aeree superiori.