Lavorare troppo fa male alla salute: il decalogo per alleggerire lo stress

Stakanovisti avvisati, lavorare troppo fa male alla salute. Esempio lampante ne è Aleksej Stakhanov, lavoratore-modello nell'Urss degli anni Trenta: dopo essere diventato un simbolo politico per le sue performance lavorative nelle miniere sovietiche e aver dato il nome all'omonimo movimento, morì, probabilmente anche a causa della fatica accumulata, proprio per un infarto.

Ma il benessere del cuore non è l'unico fattore a logorarsi con una dose eccessiva di lavoro.

Insonnia, depressione, problemi fisici gravi o cronici: tutti sintomi dell'eccesso di fatica e stress che la vita lavorativa comporta e che rischia di risucchiare il dipendente in una spirale da cui è difficile tirarsene fuori.

Ma quali sono le cause che provocano tutto questo malessere? In un mondo lavorativo volatile che segue regole obsolete è tutto frenetico frenetico: i ritmi di lavoro sono prolungati, l'ansia di sovrastare i colleghi prende il sopravvento e l'incapacità di superare feedback negativi agisce sull'idea di carriera che si frantuma insieme alle elevate aspettative.

''La realtà del lavoro -spiega Marina Osnaghi, prima Master Certified Coach in Italia- è cambiata: oggi il modo di giudicare una buona performance infatti non è uguale a ieri. Perché si lavora per obbiettivi con azioni fulminee, decisioni veloci veicolate con poche informazioni che però devono essere efficaci e ponderate. Anche le aspettative elevate e la paura delle intelligenze artificiali che sostituiscono l'operato dell'uomo, rendendolo fragile e spaventato, sono due fattori da non sottovalutare perché il lavoratore si sente improvvisamente obsoleto. I contesti 'centrifuga' fanno parte ormai della nostra realtà quotidiana e provocano pressione continua di cui è difficile liberarsi''.

'Il nostro migliore amico? Siamo noi: possiamo diventare flessibili, cambiare idee e il nostro modo di vivere per diventare bravi a orientarci nella confusione - prosegue la master coach Marina Osnaghi - in un'epoca in cui si parla di Great Place to Work e di welfare aziendale, il lavoratore si trova spesso inserito in contesti tutt'altro che ottimali con ritmi di lavoro prolungati; a volte indifferenziati tra giorno, sera e weekend, permeati dall'ansia di primeggiare e dover tenere a bada la frustrazione di conflitti e giudizi negativi, caratteristici di una cultura che non conosce le regole di base dei feedback".

"Dunque cosa fare per ritrovare la normalità? La soluzione è trovare spazi di decompressione, iniziando dalle piccole cose come smettere di mangiare di fronte al pc o non pranzare affatto, per arrivare alle grandi e complesse come cambiare prospettiva mentale e imparare a convivere con la pressione dei nostri tempi con cui tutti ci dobbiamo misurare ed essere in grado di commutare la velocità e il caos da anomalia a normalità'', conclude.