Gli accessori indispensabili per viaggiare in auto

Arrivano le vacanze e tantissime persone scelgono la macchina come principale mezzo di trasporto. I viaggi in auto sono belli ed emozionanti, ma possono essere anche lunghi e stressanti, soprattutto se ai tanti chilometri aggiungiamo caldo, code e bambini impazienti.

Per evitare quindi di trasformare un bel viaggio in un incubo infinito, abbiamo selezionato i migliori accessori e gadget di Amazon.it per viaggiare nel migliore dei modi e senza annoiarsi, tra organizzazione e comodità.

Organizzare gli spazi

Questi organizzatori sono un accessorio imperdibile se si viaggia con bambini a bordo: oltre a proteggere tutto il sedile da eventuali pedate, presenta 4 tasche porta oggetti di diverse dimensioni più una grande tasca adatta a tutti i tablet e gli iPad 10”.

Realizzati in poliestere impermeabile e utilizzabili praticamente su qualsiasi auto, si posizionano in modo rapido e intuitivo, le bretelle sono regolabili e i materiali di ottima qualità.

Ideale per tutti coloro che hanno oggetti ammucchiati nel bagagliaio, questo organizzatore è ampio, solido e non occupa spazio all’interno del bagagliaio stesso. Si installa sui sedili posteriori, mediante delle cinghie da agganciare ai poggiatesta e 3 strisce in velcro per una maggiore aderenza; si adatta praticamente a tutti i tipi d auto ed realizzato in materiale robusto, resistente, impermeabile e facile da lavare. L’organizer Rovtop presenta 9 tasche di diverse dimensioni, 4 in rete, 3 aperte in stoffa e 2 in stoffa con chiusura.

Contro il caldo

Questo parasole protegge dalla luce diretta del sole e dai raggi UV, oscura l'abitacolo e riduce il surriscaldamento dell'auto. Si installa sul finestrino mediante 4 ventose, davvero resistenti e funzionali; inoltre, la tendina può essere tirata o aperta in qualunque momento e anche dai più piccoli. Realizzata in poliestere con fattore di protezione solare UPF 40+ e lavabile in lavatrice, si adatta facilmente a tutti i finestrini, grazie alle misure regolabili ( larghezza da 35 a 68 cm, altezza da 27 a 50 cm).

Borsa frigo molto capiente e ben fatta, con ampie tasche esterne e una comodissima apertura a velcro sul coperchio, che ti permette di prendere una bottiglia senza dover aprire tutta la borsa ogni volta. Questa borsa mantiene il freddo in maniera veramente efficace, grazie all’isolamento in schiuma di polietilene a cellule chiuse.

Comodità

Perfetto per i lunghi viaggi, questo cuscino ti permetterà di riposare senza incorrere in fastidiose conseguenze, come mal di collo o mal di schiena; realizzato in memory foam facilita una postura corretta e si adatta all’anatomia del tuo collo. Inoltre, è rivestito in morbido velluto, rimovibile e lavabile, e si può stringere o allargare facilmente grazie alle fibbie regolabili.

Il cuscino viene spedito con 1 maschera per gli occhi, 2 tappi per le orecchie e 1 borsetta per riporre il cuscino.

Supporto per auto con quattro magneti per tenere il cellulare in tutta sicurezza. Compatto e leggero, non occupa molto spazio, e nella confezione sono inclusi due magneti (uno rotondo e uno rettangolare) che possono essere facilmente inseriti tra la custodia ed il telefono o possono essere attaccate al retro dello smartphone.

