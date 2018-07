Amazon Prime Day 2018: il 16 luglio oltre un milione di promozioni in tutto il mondo

Più grande che mai, la giornata (e mezza) di Prime Day sarà estesa dalle 30 ore nel 2017 alle 36 ore di questa nuova edizione, con oltre un milione di offerte esclusive per i clienti Prime in tutto il mondo.

I clienti Prime negli Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Messico, Giappone, India, Italia, Germania, Francia, Cina, Canada, Belgio, Austria e quest'anno Australia, Singapore, Paesi Bassi e Lussemburgo, possono trovare offerte su prodotti come televisori, soluzioni smart home, articoli da cucina, generi alimentari, giocattoli, moda, mobili, elettrodomestici, materiali per il rientro a scuola e persino fare scorta di prodotti di uso quotidiano.

Chi non è ancora iscritto a Prime, può visitare il link e iscriversi al programma. I clienti idonei possono beneficiare di un periodo gratuito di 30 giorni per partecipare a Prime Day.

Novità di quest’anno: ancora più offerte

Le scatole con il Sorriso più grandi di sempre arriveranno via terra e via mare per essere consegnate nelle principali città del mondo. I clienti saranno felici quando ogni box, grande circa 7 metri, si aprirà per rivelare gli eventi che celebreranno i vantaggi ineguagliabili offerti dall’abbonamento Prime.

Un’ulteriore novità di quest’anno, saranno i nuovi articoli esclusivi di centinaia di marchi noti ed emergenti in tutto il mondo, che proporranno contenuti e prodotti in edizione speciale disponibili solo per i clienti Prime e per un periodo di tempo limitato. I clienti Prime saranno i primi ad acquistare, assaggiare, ascoltare e divertirsi con l'accesso anticipato alle Novità Prime Day, che saranno in cima alla lista dei desideri di tutti. La selezione delle Novità Prime Day in Italia includerà: vari album di artisti con Edizioni Speciali autografate tra cui Luca Carboni, Tedua, DrefGold, Sfera Ebbasta, Achille Lauro, una bilancia smart diagnostica con Bluetooth di Omron, scopa elettrica cordless e aspirapolvere portatile Ariete con tecnologia ciclonica senza sacco e con batteria al litio ricaricabile.

Nei giorni precedenti al Prime Day, i clienti Prime scopriranno già tante tipologie di promozioni e offerte esclusive.



I consigli per ottenere il massimo dal Prime Day: