Attenzione!!! Il seguente articolo potrebbe contenere codici sconto per acquisti di lusso

Quando parliamo di alta moda pensiamo subito alle passerelle di Parigi, Londra, Milano e New York, pensiamo ai movimenti sinuosi e decisi di modelle dalle eccentriche acconciature, pensiamo alle riviste patinate, ma soprattutto pensiamo ai grandi brand nostrani e internazionali: Valentino, Prada, Armani, Dolce&Gabbana, Burberry, Micheal Kors, Gucci, Ferragamo, Versace, Fendi, Moschino e tanti altri. Impossibile elencarli tutti, ognuno con un proprio stile, con la propria particolare originalità, con eleganti boutique sparse per il mondo o con home page e vetrine virtuali colme di vestiti, accessori e gioielli tentatori.

Ma non sarebbe bello avere tutti i grandi marchi della moda a disposizione in un unico luogo, reale o virtuale che sia? Non sarebbe bello poter scegliere tenendo con una mano una Jimmy Choo e con l’altra una Saint Laurent, per decidere infine di acquistarle entrambe con la medesima strisciata? Ma soprattutto, non sarebbe bello non dover dare fondo alla carta di credito per togliersi uno sfizio del genere?

Beh, ora che il Black Friday è finalmente arrivato e che il Cyber Monday fa capolino, ci sono grandi notizie per tutti gli shopping addicted. Giglio.com, la boutique online più cool in Europa, tratta esclusivamente articoli di lusso e di eccellente qualità, acquistandoli direttamente dalle più prestigiose case di moda o da partners accuratamente selezionati, in qualità di loro concessionario ufficiale. Nelle vetrine delle sue boutique e nel suo store digitale, Giglio propone le attuali collezioni Donna, Uomo e Bambino, firmate dagli stilisti più conosciuti del panorama mondiale, effettuando spedizioni veloci, gratuite e sicure in tutto il globo con i migliori corrieri espressi.

Visitando il sito Giglio.com si potrà ammirare in anteprima la gamma completa di capi d’abbigliamento e accessori in vendita e acquistarli con un semplice click, ma fate attenzione al simbolo del fulmine accanto ad alcuni prodotti perché è quello che indica quali sono gli articoli in promozione, con uno sconto del 20% ottenibile soltanto con l’inserimento di un apposito codice.

Un’imperdibile occasione da non lasciarsi scappare, dunque, perché è valida per un tempo limitato: inizia alla vigilia del Black Friday, il 22 novembre alle h.15.00, e prosegue per tutto il Venerdì Nero e anche per i due giorni seguenti, fino al 25 novembre a mezzanotte. A queste date si aggiunge poi quella ulteriore del 26 novembre, giorno del Cyber Monday, sempre fino alla mezzanotte. Cinque giorni in cui potrete sbizzarrirvi, circondati dai più begli abiti mai confezionati, accompagnati dagli accessori firmati più alla moda. Cinque giorni in cui non dovrete preoccuparvi di resistere alle tentazioni. Cinque giorni di shopping sfrenato nell’unica boutique che ha tutto ciò che possiate desiderare.

Eccovi un breve elenco, giusto per stuzzicare in voi la voglia di shopping:

Little Black Dress di Alexander McQueen per tutte le occasioni;

Indispensabili e irrinunciabili jeans Diesel;

Scintillanti Jimmy Choo per accendere il vostro capodanno;

Portafoglio donna con zip su tre lati firmato Valentino;

Mocassino Tod’s in vera pelle, per le vostre giornate in libertà;

Pullover Bambino a girocollo con finto smoking, per occasioni mondane col vostro piccolino.

Allora, siete pronti a cliccare e a strisciare le carte? Lo so, lo so, ancora non vi ho dato l’informazione più importante, quindi eccola qui: il codice sconto per tutto il periodo della promozione è black18today

E ora scatenatevi!