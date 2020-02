Blu Pantone il colore dell’anno che ogni ragazza trendy non può farsi sfuggire

Avere uno stile ben preciso è quasi una necessità per le adolescenti. Sempre alla ricerca di nuove tendenze e di capi alla moda, sono molto attente a ciò che le circonda.

Alle giovani fashion addicted di sicuro non sarà sfuggita la novità delle ultime settimane. Il Pantone Color Institute ha presentato la nuance dell’anno 2020: il Classic Blue.

Dopo il Living Coral che ha tenuto banco nel 2019, si ritorna ad un colore vitale, ma anche versatile, che si adatta bene allo stile delle giovanissime in continua evoluzione.

Volete fare un regalo a vostra figlia? Avete voglia di rinnovare il guardaroba in vista della primavera? Ecco alcune proposte immancabili nel guardaroba per essere trendy e alla moda con il colore dell’anno.

L’abito corto è un must have nel guardaroba delle giovanissime. Pratico e sbarazzino può essere indossato a scuola, nel tempo libero o per un’occasione speciale. Il modello in blu con maniche svasate, è rifinito con balze che aggiungono un tocco romantico al vestito. Il tessuto leggero, 70% cotone e 20% poliestere, e il taglio dritto, assicura la massima libertà di movimento e sta bene su tutte le corporature. Facile da lavare anche in lavatrice a 30°, può essere indossato tutti i giorni. Perfetto per chi ama lo stile casual basta indossare un paio di sneakers bianche, uno zainetto e in un attimo sarete trendy.

Pro. L’abito è leggero e il materiale è morbido sulla pelle.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Per le ragazze che amano uno stile sportivo ma non rinunciano alle ultime tendenze, i leggings sono la scelta ideale, se poi sono nel colore dell’anno non possono mancare nell’abbigliamento di tutti i giorni. Comodi con l'elastico sottile e a vita media, sono aderenti e si adattano alla figura. Il tessuto in cotone con spandex è traspirante ed elastico per muovervi in libertà tra un allenamento o una passeggiata in città. I leggings si adattano bene a crop top larghi, a felpe se preferite uno stile sportivo o a maglie più eleganti se volete un look più ricercato.

Pro. Hanno un’ottima vestibilità.

Contro. Bisogna valutare bene le taglie.

Se preferite uno stile elegante ma comodo, la camicia è la scelta perfetta. Il modello con scollo a V è facile da indossare grazie all’assenza di bottoni. Realizzata in poliestere si lava facilmente in lavatrice. Le maniche a 3/4 sono ideali per affrontare le temperature miti della primavera e se avete caldo potete tirarle su e fermarle con la comoda fibietta dotata di asola e bottone. Gli spacchetti laterali sono pensati per adattarsi ad ogni fisico e accompagnare le forme. Perfetta su un jeans regular o skinny e con le sneakers, sarete sempre alla moda. Disponibile anche in bianco e nero, potete scegliere il colore che volete oltre alla tinta dell’anno

Pro. Modello semplice ed elegante.

Contro. Per alcuni il materiale è troppo sintetico.

Per uno stile smart ma di tendenza, la maglia a righe è il capo must have. Il modello aderente con maniche a giro a 3/4, definisce le spalle. Il collo rifinito con un largo bordo in maglia di cotone a coste con spandex è morbido, comodo sulla pelle e non vedrete l’ora di indossarlo ogni giorno. Realizzato con materiale aderente, si adatta ad ogni fisico. Perfetto con un pantalone a sigaretta blu e ballerine è ideale per chi ama lo stile raffinato. Il jeans o le sneakers, invece, sono l’abbinamento perfetto per chi preferisce lo stile casual, manca solo il giubbino di jeans per le fredde serate primaverili e sarete pronte per un’uscita con le amiche o per un giorno di scuola.

Pro. La maglia è bella e comoda da indossare.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

In voga negli anni ’90, il crop top è ritornato nel guardaroba delle adolescenti. Il modello dal taglio dritto, è più corto sulla pancia per lasciare scoperto l’ombelico. Questo stile ha conquistato anche le felpe perfette per le ragazze che hanno uno stile sportivo. La maglia a maniche lunghe realizzata in poliestere e cotone è morbida, confortevole e traspirante. La parte anteriore con stampa a inchiostro ambientale è disponibile in due versioni, entrambe pensate per non sbiadirsi anche dopo diversi lavaggi. Dotata di cappuccio e di tasche frontali è il capo perfetto per chi ha uno stile hip hop.

Con la stagione primaverile ormai alle porte è arrivato il momento di mettere in soffitta cappotti e piumini e sostituirli con capisala adatti alla stagione. La giacca modello bomber nel colore dell’anno è incredibilmente alla moda. Realizzata in tessuto scamosciato perforato, ha una fantasia floreale. Il modello con scollo rotondo, è completato da un elastico sui polsini. Grazie alla cerniera centrale potete abbottonare il gubbino durante le giornate più fredde, mentre le tasche vi permettono di avere sempre con voi l’indispensabile. Facile da lavare anche in lavatrice, sarà il capospalla della primavera per farvi sentire alla moda e di tendenza.

Pro. Il materiale è morbido sulla pelle.

Contro. Veste un po’ piccolo.

