Gli accappatoi per bambini più divertenti per accompagnarli durante le loro attività

Il momento del bagnetto viene vissuto dai piccoli con allegria. Per renderlo ancora più divertente l’accappatoio deve essere all’altezza.

Pratico e facile da indossare appena il bambino esce dalla vasca o termina i suoi allenamenti in piscina, l’accappatoio deve avere anche un design accattivante.

I modelli sono tanti, c’è quello con cappuccio per asciugare rapidamente i capelli o l’accappatoio con maniche larghe, come un poncio, per infilarlo in pochi secondi. In alternativa ci sono quelli lunghi e avvolgenti che riparano i piccoli dal freddo una volta terminato l’allenamento in piscina.

Vediamo i modelli più divertenti da mettere nella borsa da sport o in bagno pronti all’uso.

Per gli amanti dello sport: Accappatoio con palloni da calcio

I ragazzi amano lo sport ed in particolare il calcio. Se sognano di diventare come i loro campioni preferiti allora l’accappatoio con stampa all’all over non può mancare nella loro borsa da calcio. Il modello disponibile in due colori, rosso e azzurro, è caratterizzato dalla stampa con i palloni da calcio. Realizzato in poliestere, asciuga in pochi minuti e non rimane umido a lungo quando si conserva all’interno della borsa. Il modello lungo fino alle caviglie e con manica lunga, avvolge il piccolo una volta uscito dalla vasca. L’accappatoio completato da un pratico cappuccio permette di asciugare i capelli e non prendere freddo. La chiusura con cintura in vita è arricchita da un pratico bottone sullo scollo, per proteggere il piccolo in ogni occasione.

Pro. Il bottone sullo scollo, permette di mantenere l’accappatoio chiuso e quindi caldo.

Contro. Valutare le taglie prima di acquistarla.

Scopri di più su Amazon

Perfetto per le bambine: Accappatoio unicorno

Il magico mondo degli unicorni da alcune stagioni è un must have nell’abbigliamento degli adulti e non può essere da meno anche in quello dei più piccoli. Per le amanti dell’animale mitologico, l’accappatoio non può mancare. Realizzato in poliestere, l’accappatoio è morbido e avvolgente sulla pelle, per regalare una piacevole sensazione di calore una volta uscite dalla vasca. Il modello corto è pratico e semplice da indossare per lasciare le ragazze libere di muoversi. L’accappatoio multicolor è arricchito da un cappuccio che oltre ad asciugare e proteggere le piccole ha un dettaglio irresistibile. Il modello, infatti, è caratterizzato dal simpatico volto dell’animale magico, completato dal corno e dalle orecchie in 3D.

Pro. Caldo e tessuto morbidissimo.

Contro. Veste un po’ grande.

Scopri di più su Amazon a 25,99€

Per gli amanti del cavaliere oscuro: Accappatoio Batman

Se il personaggio dei cartoni preferito dal tuo bambino è Batman, allora questo accappatoio non può mancare tra la sua biancheria da bagno. Perfetto anche come vestaglia da notte, il Cavaliere Oscuro permetterà al piccolo di stare comodo e al caldo per tutta la notte. Il materiale in poliestere è avvolgente e facile da lavare anche in lavatrice. La stampa all-over con motivo di Batman è arricchita dal logo del pipistrello sul petto. Completato dal cappuccio con interno giallo fluo e da una cintura per chiuderlo, il modello è pratico e versatile grazie anche alle tasche sul davanti che permettono di conservare all’interno la cuffia da piscina o piccoli oggetti.

Pro. Perfetto per stare in casa quando fa particolarmente freddo.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Scopri di più su Amazon a 22,95€

Per le amanti della coccinella più famosa: Accappatoio Ladybug

La ragazzina che di giorno sogna di diventare una stilista di moda e di notte combatte il crimine, è l’idolo di molte bambine. Come rinunciare all’accappatoio ispirato al loro personaggio preferito. Il modello può essere usato anche come una comoda vestaglia da notte, per tenere al caldo le piccole durante le serate o nelle giornate particolarmente fredde. Realizzato in poliestere è confortevole sulla pelle e regala una piacevole sensazione di calore. Il modello in rosso acceso con pois neri, ricorda una coccinella. Per renderlo unico, è completato dal logo di ladybug applicato sul petto. Il modello con cappuccio e cintura per chiuderlo in modo semplice e veloce è arricchito da due comode tasche in cui conservare i giochi preferiti.

Pro. Il materiale morbido al tatto è anche molto caldo.

Contro. I clienti che l’hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon a 21,95€



Perfetto per i più piccoli: Accappatoio squalo

I piccoli amano l’acqua e per farli sentire a proprio agio portarli in piscina fin da piccoli è importante. Per tenerli al caldo e al sicuro questo accappatoio a forma di squalo è perfetto. In grigio con dettagli che ricordano i denti e le pinne del mammifero, farà di sicuro felice ogni bambino. Realizzato in 100% cotone è morbido sulla pelle e confortevole.

Pro. L’accappatoio è morbido e realizzato con materiali di qualità.

Contro. È ideale per i primi mesi di vita.

Scopri di più su Amazon a 12,99€

Per fare un simpatico regalo: Accappatoio coniglietto

Se avete una nipotina un regalo simpatico può essere questo accappatoio. Realizzato in flanella è comodo da indossare, permette di rimanere al caldo ed è traspirante, per garantire alla piccola di rimanere asciutta senza sudare. Curato nei minimi dettagli i polsini possono essere arrotolati per rendere più facile indossarli. Il cappuccio permette di coprire alla perfezione e di asciugare i capelli quando i bimbi escono dalla vasca. Perfetta come idea regalo per maschietti e femminucce non dovete fare altro che scegliere tra il simpatico coniglietto rosa, il tenero panda o il buffo topolino.

Pro. Può essere usato anche come una vestaglia.

Contro. Il tessuto non assorbe molto.

Scopri di più su Amazon a 18,97€