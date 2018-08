La bavetta neonato perfetta per ogni pappa

Il momento della pappa può essere impegnativo e c’è il rischio di trovare il cibo sparso dappertutto. Per questo motivo la scelta del bavaglino è molto importante. I neonati hanno rigurgiti, si sbavano e quando inizia la fase dello svezzamento il disastro è assicurato! La scorta di bavette è fondamentale, quindi vi presentiamo alcuni bavaglini che potrebbero far parte della vostra scorta perché ve ne serviranno davvero tante.

1. Happy Healthy Parent

Per non essere costretti a cambiare i piccoli ogni volta che mangiano, il bavaglino in silicone è la scelta giusta. Il materiale impermeabile e antimacchia si pulisce con un panno e la bavetta ritorna come nuova. Con la pratica tasca anteriore raccogli cibo, non troverai più biscotti e pappe sparse per la cucina.

2. Dream Loom

Il set formato da tre colorati bavaglini è pratico e divertente. L’allacciatura regolabile accompagna i piccoli nella fase della crescita. La bavetta in silicone morbida e confortevole si piega facilmente e occupa poco spazio per portarla con sé in ogni occasione.

3. Blulu

Pupazzi, macchinine e simpatici disegni caratterizzano il set di bavaglini. Grazie al materiale impermeabile i vestiti dei piccoli non avranno più fastidiose macchie. Grazie alla tasca reversibile, la bavetta può essere usata durante la pappa, per raccogliere il cibo o quando si dedicano ai lavoretti creativi.

4. Lictin

Per i bambini che amano disegnare o che stanno imparando a mangiare da soli questi bavaglini con le maniche evitano di sporcare i vestiti. Grazie al cordoncino di nylon nella parte posteriore, la bavetta si adatta ad ogni corporatura e accompagna il piccolo nella crescita.

5. HaimoBurg

Il set con nove bavaglini in cotone è pratico e colorato. Fumetti, disegni e animali faranno impazzire ogni bambino. Il materiale morbido e assorbente è ideale per accompagnare il piccolo durante la fase della dentizione.

