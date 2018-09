Le migliori camicie bambina per ogni outfit

Ogni ragazza o bambina dovrebbe avere una camicetta nel proprio armadio. La blusa comoda e versatile è perfetta per la scuola o un pomeriggio di giochi con le amiche. Colorate o a tinta unica sono perfette su jeans o gonne e completano ogni outfit. Abbiamo selezionato 5 camicie che ogni ragazza o bambina dovrebbe avere.

1. Red Wagon

La camicia disponibile in due colori vivaci e solari è in puro cotone e si adatta ad ogni outfit. Perfetta su un jeans o leggins è ideale da indossare a scuola o nel tempo libero. Il modello regular con l'abbottonatura centrale, è arricchito da uno scollo elastico ampio. Il fiocco sul fondo completa la camicetta per uno stile sporty chic in ogni occasione

2. Bienzoe

Colori pastello e tinte tenui caratterizzano la camicia da ragazza. La maniche corte a palloncino sono tenute ferme da un pratico elastico. Lo stile minimal, ma elegante consente di abbinare la blusa con una gonna o con un cardigan, per un look più ricercato. Indossata su un jeans donerà uno stile sportivo, ma di sicuro effetto.

3. Zeco

Nell'armadio di una ragazza non può mancare una camicia bianca. La blusa a maniche corte è resa unica dal colletto in pizzo. Perfetta da indossare tutti i giorni per andare a scuola si può abbinare a pantaloni in cotone o leggins per un look sporty chic. Irrinunciabile nelle grandi occasioni si può indossare su una gonna per uno stile elegante e raffinato.

4. Zippy

La blusa da bambina in puro cotone dallo stile romantico è irresistibile per ogni ragazza. Le pieghette sul davanti rendono il modello unico e raffinato. La camicia a maniche lunghe è perfetta da indossare nelle giornate e nelle serate più fredde, per rimanere al caldo, ma con un look elegante e glamour

5. s.Oliver

Tinta unica e linee svasate caratterizzano la blusa a maniche lunghe. Lo stile impero e i ricami completano e rifiniscono la camicetta. Il modello pratico e confortevole è perfetto da indossare dietro i banchi di scuola o nel tempo libero, per uno stile ricercato e cool in ogni occasione.

