Fasce per bambine, pratiche e graziose per "domare" i capelli delle piccole

I capelli dei bambini sottili e delicati non sono sempre facili da sistemare. Molte volte i genitori si trovano alle prese con nodi difficili da pettinare, che possono dare fastidio anche alle piccole. Per rendere il compito più semplice e facile, gli accessori per capelli sono molto importanti. I cerchietti e le fasce sono il giusto compromesso, pratici e facili da indossare, permettono alle bambine di correre o giocare in totale libertà, mantenendo i capelli sempre in ordine. Ecco una selezione delle migliori fasce sbarazzine e simpatiche pensate per i capelli delle più piccole.

1. Per le più romantiche: Fascia con fiocco

Se amiamo lo stile romantico e delicato queste fasce sono perfette per sistemare i capelli delle più piccole. Il grande fiocco crea un effetto elegante e chic per regalare alle bimbe uno look delizioso. Le fasce in cotone sono adatte ai neonati dai 0 ai 6 mesi, il materiale fresco e delicato sulla pelle permette di indossare la fascia durante tutta la giornata senza creare fastidi alla pelle delicta. Disponibili in diversi colori, dalle tinte pastello, come il rosa o il celeste a colori più accesi, come il giallo o il rosso, il set di otto fasce possono essere indossate ogni giorno. I cerchietti di colori diversi permettono di avere un look sempre nuovo.

Scopri di più su Amazon 9,99€

2. Elegante e chic: Fasce in pizzo

Il set di sei fasce ha uno stile elegante e chic perfetto per rendere ogni outfit delle bimbe unico e raffinato. I cerchietti caratterizzati da simpatiche decorazioni in pizzo e tulle, sono irresistibili da indossare in ogni occasione. Romantici fiocchi, delicati fiori o deliziose stelline sono perfette per le grandi occasioni o per tutti i giorni. Le fasce realizzate in materiale elastico si adattano ad ogni conformazione della testa, ideali per essere indossate senza creare fastidi alle piccole. La fascia in cotone traspirante assicura il massimo del benessere alle neonate anche dopo diverse ore.

Scopri di più su Amazon a 14,99€

3. Per chi ama lo stile vintage: Fasce turbante

Stile vintage e avvolgente sono i tratti distintivi di queste fasce a turbante. Se il modello ha spopolato tra le mamme, di certo non può mancare tra gli accessori delle più piccole. La fascia in cotone chiusa da un simpatico fiocco terrà al sicuro e protetto il capo delle più piccole. Il materiale delicato sulla pelle può essere indossato per diverse ore senza dare spiacevoli fastidi alla pelle delle bambine. La fascia con stampa a fiori all-over è disponibile in diversi colori, perfetto per il tempo libero o per le grandi occasioni.

Scopri di più su Amazon a 8,99€

4. Colorate e divertenti: Fasce a pois

Adatta alle bambine da 1 a 5 anni, la fascia ha uno stile unico e divertente. Il set composto da sei fasce con stampa a pois all over è disponibile in diversi colori, dal classico bianco o nero a colori più brillanti come rosso e rosa. Il delizioso fiocco, completa il cerchietto per creare uno stile unico e sbarazzino. Il materiale 100% cotone si adatta perfettamente ad ogni conformazione della testa per evitare ogni fastidio alla piccola. La fascia morbida ed elegante è perfetta per completare ogni outfit in modo semplice ed elegante.

Scopri di più su Amazon a 11,80€

5. Per un look diverso ogni giorno: Fasce e cerchietti

Se amiamo cambiare ogni giorno il look della nostra piccola, le fasce e i cerchietti sono la soluzione adatta. Per uno stile romantico impossibile resistere alle fasce con fiocchi o delicate decorazioni in tulle. Abbiamo un'occasione speciale? Le piccole saranno deliziose con il cerchietto caratterizzato da fiorellini e foglioline per uno stile chic ed elegante. La nostra principessa, non può stare senza la sua corona. La fascia con coroncina decorata da piccoli fiorellini rosa è immancabile per festeggiare il suo primo compleanno.

Scopri di più su Amazon a 9,99€