Costumi di carnevale bambini, eroi e personaggi dei cartoni per un look originale

I personaggi di fantasia conquistano sempre i bambini, che difficilmente riescono a separarsi dai loro fumetti o giochi preferiti. Se potessero diventare anche loro dei supereroi? Durante il periodo di carnevale tutto è possibile. Basta il costume giusto e i piccoli diventano degli abili ninja, dei maghetti provetti o degli eroi pronti a salvare il mondo. Per farli contenti e realizzare i loro desideri, scegliere il costume giusto è fondamentale. Vi diamo qualche piccola dritta per non sbagliare.

1. Perfetto per chi non vuole più essere un Babbano: Costume di Harry Potter

Durante il periodo di carnevale i piccoli fan di Harry Potter entrano a far parte del mondo di Hogwarts. Smettono i loro panni da Babbani, e diventano dei maghetti provetti, pronti a frequentare la scuola più magica che esista. Basta il mantello con cappuccio arricchito dallo stemma Grifondoro e si trasformano in un attimo in Harry Potter. Per completare il travestimento impossibile non indossare gli iconici occhiali tondi e impugnare l’inseparabile bacchetta. Non resta che sperimentare piccole magia in compagnia degli amici.

2. Per chi vuole combattere i cattivi: Costume di Hulk

Tutti i bambini sognano di strapparsi i vestiti e tirare fuori i muscoli per sconfiggere i cattivi. Il personaggio della Marvel che diventa grande e verde quando lo fanno arrabbiare è tra gli eroi preferiti dai bambini. Per entrare nei suoi “panni”, il costume ispirato a lui è perfetto. La tuta intera con i pantaloni strappati è completata dal torace muscoloso. Per diventare un vero gigante verde, il costume non può dirsi completo senza la maschera.

3. Per chi è affascinato dai guerrieri con la spada: Costume da Ninja

Il mondo dei ninja affascina sempre i più piccoli. Perchè allora non regalargli il costume ispirato ai guerrieri giapponesi? Il costume total black è composto da una casacca con cappuccio, pantaloni, fascia per braccia e da una maschera, per mimetizzarsi al meglio nella notte. Per completare il travestimento non resta che acquistare la spada da ninja.

4. Perfetto per chi non riesce a fare a meno delle avventure dell'uomo ragno: Costume di Spiderman

Combatte i cattivi arrampicandosi sui tetti con le sue ragnatele. Spiderman è l’eroe che tutti i bambini sognano di interpretare. Il costume da uomo ragno è la sorpresa ideale per farli felici. Il travestimento curato nei minimi particolari, è caratterizzato dei classici colori della tuta di spiderman, rosso e blu. La maschera poi completa il travestimento.

5. Per chi ama gli eroi della Marvel: Costume di Captain America

Tra gli eroi della Marvel più amati dai bambini, di certo non può mancare Captain America. I piccoli non vedono l’ora di intraprendere fantastiche avventure nei panni dell’eroepronto a sconfiggere il male. L’iconica tuta blu, rossa e bianca che ricorda la bandiera americana, è arricchita dalla maschera con il simbolo A e dall’inseparabile scudo per difendersi dagli attacchi dei nemici.

