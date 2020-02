Costumi di carnevale: i travestimenti simpatici e originali per i più piccoli

Il carnevale è la festa più allegra dell'anno vissuta dai bambini in trepidante attesa. Coriandoli e stelle filanti portano con sè un tripudio di colori che divertono e mettono allegria ai più piccoli. Questo è il periodo dell'anno in cui, anche se per un solo giorno, i bimbi possono travestirsi e indossare i panni dei loro personaggi preferiti. Per far vivere in pieno questa festa anche ai più piccoli, i costumi che li trasformano in teneri leoncini o in simpatici panda non mancano.

Dopo avervi presentato i migliori costumi di carnevale per bambine e quelli per bambini, non potevano mancare i travestimenti dedicati ai neonati.

Perfetto per bambini "ruggenti": Costume di carnevale da leone

Il tuo piccolo cucciolo di leone non può fare a meno di indossare il costume del re della giungla. Il pagliaccietto in poliestere si adatta ad ogni bambino. I piccoli si sporcano spesso, ma il materiale permette di lavare il costume comodamente in lavatrice senza perdre colore o vestibilità. Perfetto per i piccoli fino a 12 mesi, oltre alla tutina il travestimento è arricchito da un copricapo. Il cappellino formato da un'adorabile criniera e orecchie flosce, fa del tuo piccolo un tenero leoncino pronto a divertirsi e vivere in allegria il carnevale.

Pro. Il costume calza bene.

Contro. Per alcuni con più bottoni sarebbe stato più facile indossarlo.

Per gli amanti dell'orso più goloso: Costume di carnevale da Winnie the Pooh

Il tenero compagno d'avventure Winnie the Pooh, è il travestimento perfetto per gli amanti del cartone. Il costume curato nei minimi particolari, trasformerà il tuo piccolo nel simpatico e goloso orsetto. La tutina ideale per i bambini fino a due anni, è caratterizzata da polsini elasticizzati per mantenere al caldo e protetto il piccolo anche nelle giornate più fredde. Il copricapo con il volto di Winnie the Pooh completano il travestimento.

Pro. Il materiale è morbido al tatto.

Contro. Bisogna fare attenzione nella scelta delle taglie.

Morbido e tenero: Costume di carnevale da coniglietto

Il coniglio è tra i personaggi dei cartoni più amati, con il suo simpatico musetto conquista tutti i bambini, anche quelli più piccoli. Allora per carnevale perchè non scegliere il costume da carnevale da coniglietto? Il materiale morbido e caldo, è perfetto per proteggere e tenere al sicuro il vostro bambino nelle giornate più fredde. Il travestimento curato nei minimi dettagli, oltre al copricapo e al simpatico fiocco, comprende un sonaglio a forma di carota.

Pro. Il copricapo non stringe.

Contro. Il tessuto e’ leggero.

Occhioni teneri e musetto simpatico: Costume di carnevale da panda

La tutina perfetta per il carnevale, trasformerà il vostro piccolo in un adorabile panda. Il travestimento unisex è ideale sia per le bambine che per i bimbi. Il modello dotato di chiusura con cerniera sul davanti, permette di cambiare il pannolino o togliere la tutina facilmente. Il materiale oltre ad essere caldo e morbido, si lava facilmente in lavatrice per avere un travestimento sempre pulito.

Pro. Il costume ha un’ottima vestibilita’ e il tessuto è morbido.

Contro. Bisogna stare attenti alle taglie.

Per impersonare il piccolo principe: Costume di carnevale da principe

Occhi azzurri e capelli biondi sono i tratti distintivi del vostro bambino? Allora il costume da principe è la scelta ideale. Il costume con pantaloni e casacca in ciniglia, è arricchito dal mantello bianco in raso. Per essere il principe azzurro che tutte sognano, il costume non può fare a meno delle scarpine e del copricapo e il gioco è fatto.

Pro. Il costume è ben rifinito.

Contro. Le scarpette devono essere adattate.

Per i più birichini: Costume da diavoletto

Per i bambini birichini un costume divertente è quello da diavoletto. Il modello perfetto per i piccoli in un’eta’ compresa tra 1 e 3 anni di sicuro non lo farà passare inosservati. Il modello composto da una tunica rossa a maniche lunghe ha una divertente stampa che richiama le fiamme e il forcone. La calzamaglia sempre sui toni del rosso e l’elastico ai polsi mantengono il piccolo al caldo e sicuro. Curato nei minimi dettagli, il costume è completato da un copricapo con le corna da diavolo.

Pro. Il costume è curato nei particolari.

Contro. Veste un po’ piccolo.

