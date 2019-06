Costumi da bagno per bambine, i modelli per un'estate divertente e alla moda

La scuola è appena finita e per i bambini sono cominciate le vacanze estive. Dopo tanti compiti ed interrogazioni è arrivato il momento di concedersi una pausa e svagarsi. Oltre a trascorrere giornate all'aperto o al parco facendo giochi divertenti che coinvolgono anche mamma e papà, i piccoli non vedono l'ora di tuffarsi al mare o in piscina.

Se la crema solare è importante per la loro salute, non sono da meno i costumi da bagno. Per le bambine in particolare, i modelli e gli stili sono tanti. Da Wonder Woman a Minnie, fino al must have del periodo più caldo dell'anno, gli unicorni, non c'è che l'imbarazzo della scelta.

Se avete voglia di fare un regalo e fare felice la vostra bambina, vi proponiamo una piccola selezione dei migliori costumi da bagno, che non vedranno l'ora di indossare sotto il sole.

1. Per le piccole eroine: Costume di Wonder Woman

Per chi ama la principessa amazzone e vuole sentirsi una piccola eroina, questo costume è il regalo perfetto. Il modello intero proteggerà le bambine dal sole senza rinunciare all'abbronzatura. Il costume da bagno riproduce l'uniforme classica di Wonder Woman. Cintura gialla, slip con stampa a stella e l'iconico simbolo della principessa amazzone, ci sono tutti i dettagli che rendono il capo adorabile e irresistibile. In piscina o durante una giornata al mare, l'accattivante modello dai colori accesi farà sentire la tua piccola potente come Hera. Il prodotto ufficiale della DC Comics realizzato in poliestere ed elastan, si adatta ad ogni fisico e rimane perfetto anche dopo diversi lavaggi a mano o in lavatrice. Il costume è indispensabile per ogni giovane eroina, che non vuole passare inosservata.

Pro. Il costume da bagno foderato nella parte anteriore, è resistente e curato nei minimi dettagli.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

2. Un grande classico: Costume di Minnie

Tra i costumi da bagno, quello di Minnie è immancabile. La fidanzata di Topolino conquisterà tutte le appassionate della moda. Il modello intero è stilossissimo con la stampa a strisce bianche e blu. Le adorabili arricciature sullo scollo conquisteranno tutte le appassionate di moda. La marcia in più? Il costume da bagno è caratterizzato dal volto di Minnie con l'immancabile fiocco rosso arricchito da lustrini, per brillare tra le onde del mare o in piscina. Le più romantiche poi non potranno resistere ai cuoricini che circondano il volto della fidanzata di Topolino. Il modello ufficiale Disney è comodo e confortevole e si adatta alla perfezione ad ogni fisico. Il materiare con cui è realizzato, poliestere ed elastan, non perde la forma anche dopo diversi utilizzi e lavaggi.

3. Il must have: Costume con unicorno

Per le piccole sempre alla moda e che seguono le ultime tendenze, questo costume è il regalo perfetto. Il modello con gli unicorni è il must have di questa stagione e conquisterà le piccole appassionate dell'animale mitologico. Disponibile in diversi colori e taglie, accontenterà ogni stile e gusto. Il costume con tutù è ideale per chi ama la danza e vuole sentirsi una piccola ballerina anche al mare. Il modello intero con arricciature non può mancare nella valigia delle più romantiche. Il monospalla è pensato per chi vuole essere super trendy, il due pezzi con pieghe sul fondo è il preferito dalle bambine sportive che vogliono correre e giocare in riva al mare. Le tinte brillanti e la stampa ad unicorno conquisteranno tutte le appassionate di moda. Il materiale ultramorbido e delicato sulla pelle asciuga in pochi minuti, pronto per accompagnare le piccole durante le lunghe giornate al mare.

Pro. I modelli particolari e i colori brillanti faranno felice ogni bambina.

Contro. Bisogna scegliere con cura la taglia giusta.

4. Per chi ama le supereroine: Costume Lady Bug

La ragazza parigina che di giorno è una famosa disegnatrice di moda e di sera combatte il crimine, è tra i personaggi preferiti delle piccole che sognano di vivere le avventure di Lady Bug, la loro eroina preferita. Come resistere al costume ispirato alla serie? Il bikini nell'adorabile color rosso, riproduce la tutina della protagonista della serie Miracolous. La parte superiore a fascia, arricchita da bretelline, ha l'immancabile disegno di Lady Bug reso irresistibile da dettagli in oro. La parte inferiore è caratterizzata da uno slip completato da una fascia con volant. Il costume stiloso e alla moda, in poliestere ed elastan, si adatta alla perfezione ad ogni fisico, pronto per accompagnare le bambine durante la loro vacanza al mare o una giornata in piscina.

Pro. Il prodotto realizzato con materiali di qualità è curato nei dettagli.

Contro. Le taglie devono essere valutate con attenzione.

5. Per chi vuole sentirs una principessa: Costume Frozen

Le avventure di Elsa e Anna hanno conquistato tutte le bambine, quindi come rinunciare al costume dedicato al cartone della Disney? Il modello intero a fondo nero è irresistibile grazie alla deliziosa stampa. Le due sorelle, protagoniste di Frozen sono raffigurate con i loro caratteristici abiti circondate da delicati fiori super colorati. Il retro del costume con la graziosa stampa a fiori all-over conquisterà ogni piccola nuotatrice. Il dettaglio in più? Il modello è completato da una balza in tulle color rosa ideale per le più romantiche e per chi vuole sentirsi una vera principessa e non vede l'ora di tuffarsi in acqua.

6. Per chi vuole il massimo della sicurezza: Costume con cappello

Il mare o la piscina sono i luoghi ideali per far divertire i bambini, ma la sicurezza non deve essere mai dimenticata. Oltre alla crema solare dobbiamo proteggere le piccole dal caldo e dal sole, il costume con un simpatico cappellino è quello che fa per noi. Il bikini caratterizzato da stampe divertenti come anguria, fragola, ananas o gli immancabili pois, permetterà alla piccola di essere sicura senza rinunciare allo stile. Realizzato in nylon è arricchito da spalline regolabili per adattarsi ad ogni fisico e far sentire la piccola comoda in ogni occasiono. Con il cappellino poi, potrà passare piacevoli ore in spiaggia o in piscina e divertirsi con le sue amichette tra giochi e tuffi in acqua.

Pro. Il design divertente e il cappello fanno del costume un modello di tendenza, ma sicuro.

Contro. Il materiale non è leggerissimo.

