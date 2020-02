Costumi carnevale bambina, idee e consigli per un travestimento perfetto

Carnevale è iniziato e finalmente le bambine possono dare libero sfogo alla loro fantasia indossando i panni dei loro personaggi preferiti.

In questo periodo dell’anno le piccole non vedono l’ora di diventare deliziose principesse, acquisire poteri magici o interpretare il personaggio che più hanno amato sullo schermo.

Le proposte per far contente le bambine sono tante, c’è quasi l’imbarazzo della scelta. Per aiutarvi nella ricerca e non farvi trovare impreparate, vi presentiamo i costumi che faranno felici le piccole.



Per sentirsi una moderna regina: Costume della Regina di ghiaccio

La principessa Elsa ormai è diventata un grande classico, che conquista i cuori e la fantasia di ogni bambina. Difficile per le piccole rimanere indifferenti davanti a questo travestimento. Allora via libera al vestito blu smanicato indossato dalla principessa di ghiaccio. Il modello non può dirsi completo senza il mantello trasparente con cappuccio e manicotti. Per brillare come una vera principessa, l’abito ha una cintura di diamanti ed è decorato con fiocchi di neve sul mantello. Il modello realizzato in poliestere può essere facilmente lavato in lavatrice e averlo pulito per la prossima festa in maschera.

Pro. Bello e curato nei particolari.

Contro. Meglio scegliere una taglia in più.

Scopri di più su Amazon a 18,95€



Per chi ama le principesse: Costume de La Bella e la Bestia

Le principesse si sa, attirano e rapiscono la fantasia di ogni bambina che sogna l’arrivo del principe azzurro. Allora come rinunciare al vestito di Bella? La principessa che si innamora del principe trasformato da un maleficio in bestia, renderà felice ogni piccola. Il modello in giallo con bretelline, è ricco di balze proprio come quello originale. Lo scollo a barca è arricchito da una pietra preziosa per illuminare il viso. Il tessuto in poliestere è facile da lavare a mano, mentre la fodera in 100% cotone lascia una piacevole sensazione sulla pelle.

Pro. Il tessuto è morbido.

Contro. Fare attenzione alle taglie

Scopri di più su Amazon

Avventure e stile parigino: Costume di Ladybug

Le fan della serie Ladybug rimarranno a bocca aperta davanti al costume ufficiale della coccinella Rubie. Realizzato con materiali di alta qualità e curato nei minimi dettagli, in un attimo le piccole vivranno le stesse avventure della loro beniamina. Confezionato in materiale elastico, il costume si adatta ad ogni conformazione. La tutina formata da un solo pezzo permetterà alle piccole di indossare i panni della loro eroina, senza sentire freddo, ma rimanendo calde e protette. Per sentirsi una vera Ladybud? Impossibile non indossare la maschera nera.

Pro. Il tessuto è di qualità.

Contro. La parrucca non è inclusa.

Scopri di più su Amazon a 22,65€ con uno sconto del 3%

Per le bambine romantiche: Costume da Farfalla

Colorate, eleganti e delicate, le farfalle conquistano tutte le bambine. Allora perché non scegliere questo travestimento durante un party con gli amici di classe? Il costume disponibile in diversi colori, dal viola al rosa fino ad arrivare al rosso, senza dimenticare la versione arcobaleno, accontenta ogni stile e gusto. Basta una gonnellina in tulle, le ali e la coroncina e in un attimo ogni bambina diventa una piccola farfalla. Per completare il costume impossibile fare a meno della bacchetta magica. La gonna può essere facilmente lavata in lavatrice senza correre il rischio di rovinarla.

Pro. Il cistume è completo e curato nei particolari.

Contro. I glitter tendono a scollarsi facilmente.

Scopri di più su Amazon a 18,99€



Perfetto per chi ama la magia della simpatica tata: costume di Mary Poppins

La tata più magica dell’universo Disney dagli schermi approda direttamente in città. Con questo travestimento le piccole saranno pronte a tuffarsi con il loro amico spazzacamino nell’universo di Mary Poppins. Il costume di carnevale curato nei minimi particolari, è facile da indossare e da lavare. Oltre a ricreare l’abbigliamento della tata, include l’inseparabile ombrello, la magica borsa e il cappellino con un divertente fiorellino.

Pro. Il vestito è ben fatto e curato nei dettagli.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon a 108€

Per un tuffo nel passato: Costume da Cleopatra

La regina d'Egitto che ha incantato gli imperatori romani, è il costume perfetto per le ragazze che vogliono fare un tuffo nel passato e scegliere una personalità simbolo. Il modello è formato da una tunica bianca smanicata attenta ai dettagli grazie alla cintura sui toni dell'oro e disegni a tema. Per essere una vera regina d'Egitto il costume è completato da colletto e copricapo arricchiti da pietre e particolari in oro e azzurro. Per rendere il travestimento irresistibile, impossibile fare a meno del mantello con bracciali e polsini.

Pro. Bello e semplice da indossare.

Contro. Gli anelli del mantello sono un po' piccoli.

Scopri di più su Amazon a 32,99€