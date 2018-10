Il costume di Halloween perfetto per rendere spaventoso il tuo bambino

Halloween è una delle feste preferita dai bambini di tutte le età che adorano andare in giro travestiti con costumi spaventosamente divertenti, raccogliere i golosi dolci e fare qualche piccolo scherzo. Avete un bambino ancora piccolo? Questa festa è anche per loro. Impossibile resistere agli adorabili costumi di Halloween. Trasformare il vostro bimbo in un simpatico diavoletto, in un divertente scheletro o in una tonda zucca sono solo alcune idee a cui nessuna mamma potrà dire di no. Per questo abbiamo selezionato per voi i 5 migliori costumi di Halloween per bambini in vendita su Amazon, da cui prendere spunto per trasformare il vostro piccolo in un adorabile mostriciattolo.

1. Zucca

Impossibile resistere a una baby zucca! Il costume è perfetto per entrare nello spirito di Halloween. La simpatica tutina imbottita trasformerà il piccolo in un'adorabile zucca. Morbido e tutto arancione, il costumino è completato con un divertente cappuccio e da decorazioni a forma di occhi, bocca e naso. Resistente anche ai bambini più vivaci, il vestito si chiude con bottoni automatici per una facile sostituzione del pannolino. Il cappello dotato di chiusura in velcro si adatta ad ogni bambino e consente il massimo della libertà.

2. Fantasmino

Il costume da fantasma renderà il vostro piccolo simpatico e adorabile come il più famoso fantasmino Casper. La tutina con divertenti occhi e bocca a contrasto, completata da un cappello, faranno del vostro piccolo il più simpatico della festa. Il materiale in cotone traspirante dona il massimo del comfort e della sicurezza al vostro bambino. La comoda chiusura a bottoni è pratica e assicura la massima libertà di movimento.

3. Pipistrello

Il pagliaccetto a forma di pipistrello è la scelta giusta per fare del vostro piccolo il protagonista della festa. La tutina con calzamaglia a righe è completata con cappuccio con orecchie. Per rendere unico il costume, le ali nere sono irrinunciabili. La chiusura con bottoni vi permette di cambiare il piccolo in pochi minuti per farlo stare asciutto e sicuro in ogni momento.

4. Scheletro

Se volete travestire il vostro bambino da scheletro senza rinunciare all'allegria, questo costume fa per voi. La tutina a maniche lunghe con stampa a scheletro a contrasto sul davanti lo renderà adorabile e divertente. Il cappellino decorato con teschio completa il look adorabilmente spaventoso.

5. Ragnetto

Se volete un costume a tema Halloween innovativo e diverso, questo a forma di ragnetto è perfetto. La tutina decorata con simpatici tentacoli è completata da un cappuccio con occhi applicati e inserti a forma di ragnatela. La tutina calda e avvolgente è dotata di bottoni a scatto per agevolare il cambio del pannolino in ogni situazione

