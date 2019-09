I giubbini autunnali che ogni ragazza deve avere nel suo guardaroba

Con l’arrivo dell’autunno si devono abbandonare vestitini e magliette a maniche corte e si devono riprendere cappottini e giubbini. I capisala permettono alle ragazze di essere protette e al caldo mentre vanno a scuola, in palestra o durante il loro tempo libero.

Se la ricerca di un capo caldo e confortevole è importante, non bisogna sottovalutare lo stile. Per avere un look impeccabile durante tutta la giornata, scegliere la giacca che rispecchia al meglio la propria personalità è importante.

Dopo avervi presentato i migliori giubbini per ragazzi, ecco alcuni modelli che non possono mancare nell’armadio delle ragazze per essere sempre trendy.

Ogni ragazza è alla ricerca di un look che rispecchia al meglio la propria personalità. Per chi ama stare comoda e sentirsi a suo agio in ogni occasione, lo stile casual è quello ideale. Se jeans e sneakers sono un must nel vostro armadio, la giacca con cappuccio è il capo che completerà al meglio il vostro outfit. Il modello ampio e confortevole, in grigio con profili e tasche in rosa è perfetto per regalare il massimo della comodità senza rinunciare ad un tocco di femminilità. La chiusura con bottoni a pressioni è facile da abbottonare e per assicurare il massimo del calore, il gubbino è arricchito da un cappuccio con rivestimento interno in pile. Le ampie tasche frontali sono pensate per contenere all’interno l’indispensabile.

Tra i look intramontabili quello rock conquista sempre più ragazze, perché allora non proporlo in versione junior? Per addolcire questo stile e renderlo adatto a tutte, la scelta dei capi è fondamentale. Pantaloni neri e anfibi, possono essere “addolciti” con la giacca di pelle in rosa antico o bordeaux. Se le bambine preferiscono il total black, il modello bicker è disponibile anche in nero. L’abbottonatura in diagonale con zip è completata con il classico collo a punta completato con colletto. La giacca a maniche lunghe rifinita nei dettagli non poteva non avere le classiche tasche laterali con zip, per conservare all’interno le chiavi o il portafoglio.

Per le piccole che amano lo stile romantico ed elegante, la giacca a vento è il capo ideale per proteggersi dai primi freddi autunnali. Il modello a trench realizzato in cotone è disponibile in diversi colori. Accanto al classico beige troviamo il verde, il rosso e il viola. Se volete un tocco in più potete scegliere la giacca in diverse fantasie, da quella con romantici fiori a quella con stampa geometrica. Tutti i modelli si contraddistinguono per la fodera interna a quadri. Il trench dal design classico ha l’abbottonatura a doppio petto completata da una cucitura in vita per rendere più elegante il modello. Quando fa particolarmente freddo, basta indossare il cappuccio e le piccole saranno al caldo.

L’autunno è la stagione caratterizzata da temperature più basse e da piogge insistenti. Per andare a scuola o sentirsi sicure in ogni momento della giornata, nell’armadio delle ragazze non può mancare l’impermeabile. La giacca dal look accattivante proteggerà le piccole che rimarranno sempre alla moda e trendy. Il modello a maniche lunghe è ampio, ed è disponibile in diverse fantasie, tutte pensate per colorare anche i giorni di pioggia più grigi. Il materiale morbido, in cotone e poliestere, è completato da un comodo cappuccio e da tasche frontali per tenere gli oggetti preziosi al sicuro anche quando piove.

Il cappotto è il capo classico per eccellenza. Il modello semplice ed essenziale può essere declinato anche in versione junior. Basta indossare una gonna di jeans o un vestitino con sneackers e in un attimo le ragazze avranno uno stile elegante ma super trendy. Il modello in blu scuro è arricchito da bottoni frontali e dal colletto arrotondato per addolcire lo stile essenziale. Realizzato in viscosa, oltre a tenere le piccole al caldo può essere lavato facilmente in lavatrice.

Un must have immancabile nell’armadio dei grandi e dei più piccoli è la giacca di jeans. Il capospalla negli ultimi anni ha avuto una nuova vita diventando un capo passpartout che sta bene ad ogni età e in ogni occasione. Per proteggersi dalle temperature autunnali le ragazze non possono fare a meno della giacca jeans. Perfetta per la scuola o il tempo libero, le farà sentire comode e alla moda in ogni occasione. Il modello in denim a maniche lunghe è caratterizzato dalla classica chiusura a bottoni di metallo. A completare la giacca non possono mancare le tasche. Oltre alle due laterali le piccole potranno conservare i loro oggetti preziosi in quelle frontali chiuse con una piccola pattina. La marcia in più? La giacca è completata da un’applicazione a forma di stella sulla schiena, per far sentire ogni ragazza una vera e propria star!

