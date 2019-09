I giubbini per ragazzi sono il capo ideale per proteggerli dai primi freddi

L’autunno è la stagione in cui tutto cambia si ritorna al lavoro e a scuola. Abbandonati costumi e crema solare bisogna pensare al cambio dei stagione. Se costumi, maglie e pantaloncini sono pronti ad andare in soffitta, maglioni e camice sono pronti a prendere il loro posto.

Tra le cose che non devono mancare ci sono i capispalle. Di jeans, pelle o senza maniche l’importante è scegliere il modello adatto al proprio stile. Se avete voglia di rinnovare l’armadio dei vostri ragazzi ecco alcune idee.

Tra i capi spalla che non possono mancare nell’armadio di un ragazzo la giacca di pelle è il must have di stagione. Ideale per chi ama lo stile rock o per chi vuole avere un grande classico, il modello regalerà un look impeccabile dalla scuola al tempo libero. La giacca in ecopelle e total black, è curata nei minimi particolari. La chiusura con zip, termina con un colletto con chiusura a clip ideale per proteggersi dal primo freddo autunnale. Le impunture in nero e le tasche frontali permettono di conservare al suo interno chiavi, telefonino o portafoglio e averli sempre a portata di mano. Il modello bikers può essere lavato facilmente a mano, in acqua fredda per un risultato impeccabile.

Se amate lo stile sportivo e casual il giubbotto impermeabile fa al caso vostro. Realizzato in tessuto traspirante vi terrà protetti e all’asciutto nelle giornate più fredde o dopo aver giocato con i vostri amici. Facile da indossare, una volta aperta la cerniera laterale non vi resta che infilarlo ed essere al caldo e protetti quando le temperature si fanno più rigide. Il modello con il collo alto e il cappuccio è pensato per affrontare ogni situazione atmosferica, dal vento alla pioggia improvvisa. Il giubbino disponibile in nero, blu, bianco e grigio è completato da una comoda tasta frontale con zip, per conservare l’indispensabile.

Per i ragazzi particolarmente freddolosi, ma che non rinunciano ad essere sempre alla moda, un capo da avere assolutamente nell’armadio è il piumino autunnale. Comodo e avvolgente si adatta ad ogni outfit da quello casual a quello sportivo, proteggendovi dal freddo. Il modello disponibile in due colori è perfetto sia per i maschietti che per le femminucce, dovete solo scegliere la tonalità preferita. Il piumino facile da indossare si chiude con una comoda cerniera frontale regolabile in base alle temperature. La marcia in più? Un pratico cappuccio per essere pronti ad affrontare la pioggia autunnale

Tra i must have, da avere nel guardaroba autunnale, il giubbotto di jeans senza dubbio non può mancare. Il modello perfetto per i ragazzi che amano lo stile casual può essere abbinato ad un paio di jeans e ad una camicia a quadri per essere sempre alla moda. Il giubbino con chiusura a bottoni è completato con due tasche con zip. Per renderlo ideale alle temperature autunnali, ogni dettaglio è curato al meglio. Il modello, infatti, è completato da un cappuccino in felpa pronto a proteggervi anche nelle giornate particolarmente fredde.

Se avete uno stile sportivo, un’alternativa al classico gubbino è lo smanicato. Il piumino senza maniche è ideale per i mesi autunnali, quando le temperature sono più basse, ma non molto fredde. Il modello disponibile in diversi colori può essere indossato sia dai maschietti che dalle femminucce. Se i ragazzi non possono resistere al gubbino in nero, blu o verde, le ragazza non potranno fare a meno di indossare quelli rosa e rossi. Il modello completato da un cappuccio, può essere usato ogni giorno anche durante quelle più fredde. Comodo e pratico, può essere indossato anche in vacanza, basta piegarlo e si infila facilmente in valigia.

Impermeabile, sportivo e ricco di tasche, il parka negli ultimi anni è diventato un must have e un passepartout per ogni look. Realizzato per la prima volta durante la Seconda Guerra mondiale per mantenere le truppe al caldo, ora si è trasformato in un capo che sta bene in ogni occasione e con ogni outfit. Dotato dii tasche in cui poter conservare l’indispensabile e avere tutto sempre a portata di mano, è completato da un comodo cappuccio e da una pratica chiusura con zip. Perfetto in autunno, l’imbottitura interna permette ai ragazzi di stare al caldo quando giocano all’aperto con i loro amici o mentre vanno a scuola.

