Costumi da bagno per bambini, i modelli pratici e alla moda

L'estate è il periodo dell'anno preferito dai più piccoli che finalmente possono tuffarsi in acqua e giocare liberamente in spiaggia in compagnia dei loro amichetti.

Telo mare, crema solare, paletta e secchiello, la borsa del mare deve contenere tutto l'indispensabile e il costume da bagno è tra gli accessori irrinunciabili.

A pantaloncino o a slip, ogni modello deve essere pratico e comodo per permettere al piccolo di correre e giocare sul bagnasciuga. Volete fare un regalo a vostro nipote? Non sapete quale modello scegliere per vostro figlio? Dopo avervi presentato i migliori costumi da bagno per bambine, ecco una selezione dei modelli con personaggi dei cartoni e dei fumetti a cui i vostri piccoli ometti non resisteranno.

Le emoticon usate ogni giorno in chat o sui social non potevano certo mancare sul costume dei ragazzi. Le simpatiche faccine che in modo stilizzato rappresentano le espressioni del volto, rendono unico questo modello. Gelati, palme e foglie di fico circondano le faccine con espressioni divertenti e pronte a prendere il sole con gli immancabili occhiali. Il costume da bagno a pantaloncino con fondo nero, è reso unico dalla stampa all-over su un lato e dalla scritta "Life is a beach" dall'altro. La parte superiore con elastico giallo a contrasto, regalerà ai ragazzi un look impeccabile che li renderanno i protagonisti della piscina o della spiaggia. Realizzato in poliestere, è perfetto per tuffarsi in acqua ad ogni ora del giorno, il cordino regolabile regala il massimo del comfort e permette di correre liberamente sul bagnasciuga.

Pro. La stampa simpatica e divertente conquisterà tutti i ragazzi.

Contro. Si fatica a regolare il cordoncino.

Scopri di più su Amazon a 17,95€

Gli amanti di Star Wars non potranno resistere a questo costume. Il modello a pantaloncino è perfetto per gli appassionati della saga ideata da George Lucas. Il modello a fondo nero con elastico a contrasto arancione trasporterà il vostro piccolo direttamente nel mondo di Guerre Stellari. Il protagonista assoluto del costume? BB-8, un piccolo droide astromeccanico aiutante di Poe Dameron, leader della Resistenza contro il Primo Ordine, che immerso nell'universo, troneggia su un lato del costume. L'altro lato è caratterizzato dalla riproduzione in piccolo del drone corcondato dal lettering della serie. Con questi fantastici pantaloncini di Star Wars, ogni ragazzo sarà stilosissimo e non passerà inosservato durante una lezione di nuoto o una giornate in spiaggia.

Pro. I collori vivaci e la stampa sono il regalo perfeto per i ragazzi che amano la saga di George Lucas.

Contro. Bisogna scegliere le taglie con cura.

Scopri di più su Amazon a 12,95 con uno sconto del 18%

Captain America, Iron Man, Thor e Hulk sono i personaggi preferiti di vostro figlio o nipote? Con questo potranno portare i loro eroi in spiaggia o in piscina. Il modello boxer è caratterizzato da una stampa all-over con i volti dei personaggi degli Avengers. Il coloratissimo costume da bagno, spicca grazie alle tinte pastello fresche e delicate, perfetto da indossare durante una festa al mare o una passeggiata in spiaggia. Il modello realizzato in 100% poliestere è comodo e pratico da indossare e si asciuga in un attimo, pronto per accompagnare il vostro piccolo durante un tuffo o una nuotata.

Scopri di più su Amazon a 19,90€

Il mare e la spiaggia sono il simbolo del divertimento e del gioco, ma non bisogna mai dimenticare il benessere dei più piccoli. Con questo costume realizzato in tessuto anti UV, i bambini saranno protetti dal sole e dai raggi sia dentro che fuori l'acqua. Per avere il massimo del comfort e giocare liberamente, il piccolo deve essere asciutto in fretta. La struttura del pantaloncino con occhiello e forellini permette di far uscire rapidamente l'acqua. Inoltre, il trattamento idrorepellente consente al tessuto di far scivolare via ogni residuo di umidità. Lo slip interno offre sostegno ed è igienico, la maglia in rete e i forellini permettono la fuoriuscita della sabbia per prevenire fastidi. Disponibile in diverse fantasie, da quella a righe, a quella tropicale, fino a quella nera a fondo unico, ogni bambino potrà scegliere il modello e il colore che preferisce e sentirsi a suo agio. La cintura elasticizzata del pantaloncino, consente una regolazione precisa che impedisce al costume di muoversi permettendo al bambino di giocare senza temere di perderlo.

Scopri di più su Amazon a 11,25€

Colori, tinte vivaci e stampe uniche sono i tratti distintivi dell'abbigliamento e dei costumi da bagno dei più piccoli. Questo modello è perfetto per aggiungere un po' di colore al guardaroba di vostro figlio. Il modello a fondo nero, ha un'accattivante stampa all-over con i maestri di Spinjitzu, un regalo ideale per ogni fan di questi eroi. Il costume da bagno realizzato in 100% poliestere, è arricchito da una comoda fascia ad elastico rossa. Il pratico laccetto è pensato per offrire una protezione in più e permettere ai piccoli di giocare liberamente senza la preoccupazione di perdere il costume.

Pro. Il costume da bagno si asciuga rapidamente e non perde colore anche dopo diversi lavaggi.

Contro. Bisogna prestare attenzione alle taglie.

Scopri di più su Amazon a 15,95€

Tra i personaggi dei fumetti più amati dai bambini, non poteva di certo mancare Spider-Man. L'eroe che salta da un palazzo all'altro della città per sconfiggere il male è il protagonista assoluto di questo modello a slip. Il costume da bagno è il regalo perfetto per chi ama l'eroe con tutina rossa e blu. Il modello disponibile in due versioni, richiama gli iconici colori di Spider-Man. Quello a fondo blu con l'immagine dell'uomo ragno su un lato è perfetto per chi ha uno stile semplice ed essenziale. Quello a fondo rosso con l'eroe della Marvel in azione è ideale per chi non vuole passare inosservato. Realizzato in poliestere si asciuga in pochi minuti pronto ad accompagnare il vostro piccolo in una nuova avventura il riva al mare.

Pro. I colori e i disegni sono ben definiti.

Contro. La scelta delle taglie deve essere fatta con attenzione.

Scopri di più su Amazon a 15,54€