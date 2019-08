Occhiali da sole: per proteggere gli occhi dei più piccoli

Gli occhiali da sole sono un accessorio usato soprattutto dagli adulti per essere alla moda e trendy. In realtà sono indispensabili per proteggere gli occhi dai raggi ultravioletti.

Se ampiamente usati dagli adulti, il loro impiego tra i bambini è meno diffuso. In realtà sono un elemento molto importante per la salvaguardia degli occhi dei piccoli, nei primi anni le loro pupille sono molto sensibili e devono essere messe al riparo dai raggi UV.

Una passeggiata al parco, una giornata al mare, sono l’occasione ideale per far indossare ai piccoli l’accessorio. Non sempre, però, sono contenti avere gli occhiali da sole, perchè li limitano durante il gioco e rischiano di perderli.

Quindi se volete limitare i rischi e far contenti i piccoli ecco alcuni modelli che di sicuro li faranno felici e non vedranno l’ora di indossare.

1. Super comodi: Occhiali da sole con fascia

Ai piccoli piace giocare, correre e difficilmente riescono a stare fermi. Gli occhiali a volte possono dargli fastidio durante le attività o cadere. Per avere il massimo del comfort e non sottovalutare la protezione questo modello con fascia è la soluzione ideale. Disponibili sia per i maschietti che per le femminucce, hanno un design semplice e divertente, pronto a stupire i piccoli. Realizzati in plastica rigida sono resistenti agli urti e ai piccoli vivaci. La montatura prima di asticelle è sostituita da un comodo elastico che mantiene fermi gli occhiali. Le lenti trattate con filtri speciali, offrono un fattore di protezione UV 400 in grado di bloccare i raggi UVA e UVB.

Pro. Le lenti sfumate filtrano i raggi solari per una protezione completa

Contro. I naselli un po’ rigidi creano fastidi quando si indossano per lungo tempo.

2. Per la protezione dei piccoli: Occhiali da sole neonati

Proteggere gli occhi dei più piccoli è importante fin dalla nascita, perchè le pupille sono più sensibili. Se siete alla ricerca di un modello ideale per i bambini dai 0 ai 2 anni, questo è quello che fa per voi. Le aste, che potrebbero dare fastidio o non aderire perfettamente, sono sostituite da una fascia in neoprene che si adatta alla conformazione del cranio e non crea alcun disturbo a orecchie e naso. Quest’ultimo è protetto da un coprinaso in silicone che non lascia segni sulla pelle. Le montature disponibili sia per i bambini che per le piccole, sono completate da lenti con un livello di protezione alto.

Pro. La fasci regolabile accompagna i bambini durante la crescita.

Contro. Hanno un design semplice e minimal.

3. Perfetti per i bambini vivaci: Occhiali da sole flessibili

In vacanza o al mare, i bambini corrono e giocano liberamente. Per questo si ha bisogno di occhiali da sole flessibili. Questo modello è dotato di stanghette morbide in grado di piegarsi senza correre il rischio che si rompano. I genitori potranno stare sicuri, perchè anche le lenti si curvano e non vanno in frantumi se cadono. Gli occhiali sono pensati per proteggere gli occhi dei più piccoli dai raggi UV, anche quando il sole è intenso come in estate. Il modello bicolor arancione e bianco, accontenterà ogni stile e gusto dei bambini.

Pro. Gli occhiali flessibili sono resistenti e sicuri.

Contro. C’è solo una combinazione di colori.

4. Per avere il massimo della sicurezza: Occhiali da sole polarizzati

In estate o al mare il sole è alto e intenso, quindi oltre a provvedere alla crema solare, non dobbiamo sottovalutare l’importanza di un paio di occhiali adatti all’età dei nostri piccoli. Questo modello con lenti polarizzate è la scelta ideale. Il modello 3 assicura protezione 400, e ripara gli occhi dal 100% dei raggi UV. Le lenti antiriflesso, inoltre regalano il massimo del comfort in ogni situazione. La montatura avvolgente e leggera, disponibile in diversi colori, è perfetta per i piccoli che vogliono essere sempre alla moda.

Pro. Le lenti polarizzate sono ideali per proteggere gli occhi dei più piccoli.

Contro. Bisogna valutare la misura.

5. Ideali per le femminucce: Occhiali da sole a forma di cuore

Le femminucce amano vestirsi ed essere alla moda fin da piccole. Per farle sentire delle vere principesse, questi occhiali a forma di cuore sono la scelta ideale. La struttura bicolor, è arricchita da deliziosi dettagli come un romantico fiocchetto sulle lenti e sull’asta. Oltre a conquistare esteticamente, questi occhiali da sole sono sicuri e affidabili. Le lenti polarizzate UV 400, riducono drasticamente la brillantezza delle superfici lucide, così come il bagliore. Inoltre, proteggono bloccando al 100% i raggi UVA e UVB.

Pro. Belli esteticamente e sicuri sono ideali per le bambine.

Contro. L’asta tende a non aderire bene e quindi a farli cadere.

6. Perfetti per i maschietti: Occhiali Spiderman

I bambini amano i supereroi e non vedono l’ora di indossare abiti e accessori. Se il piccolo è amante di Spiderman, questo modello è irresistibile. Progettato appositamente per i bambini, le aste sono molto flessibili e difficili da rompere, sono leggere e limiteranno i fastidi al bambino. Le lenti polarizzate proteggono dai raggi solari, per avere il massimo della sicurezza senza dimenticare o stile. Disponibili in diverse fantasie, sono ideali per maschietti e femminucce.

Pro. Pratici e flessibili sono adatti anche per i piccoli più vivaci.

Contro. Bisogna stare attenti alle misure.

