Pannolini da mare e da piscina da mettere in valigia

Le vacanze ormai sono arrivate e anche i piccoli meritano di sguazzare in allegria in piscina o al mare. l’alternativa ai pannolini tradizionali, che spesso non riescono a resistere alle grandi quantità d’acqua, sono quelli da nuoto. Colorati, con i personaggi preferiti o con simpatici animali, si possono indossare come pratici costumi! Vediamo insieme i modelli che assicurano al piccolo libertà e divertimento!



1. Bambino Mio

I costumi contenitivi colorati e allegri sono perfetti per essere sempre alla moda in mare o in piscina. Lo strato interno impermeabile e le bordature elasticizzate sono a prova di perdite, anche senza l’aggiunta di un pannolino addizionale. Il tessuto in cotone super leggero non trascina il bambino in basso come i pannolini tradizionali.

2. Teamoy

Multicolor, con animali o a fiori i pannolini da nuoto accontentano tutti i gusti. Lo strato esterno impermeabile e il comodo elastico ai lati consentono al piccolo di muoversi in totale libertà in acqua. Il materiale interno in tessuto morbido oltre a non irritare la pelle del piccolo, può essere comodamente lavato in lavatrice.

3. Luxja

Il pannolino da nuoto progettato per bambini da 0 a 3 anni può essere regolato grazie ai bottoni laterali, per accompagnare il piccolo nei momenti più allegri. Lavabile, grazie alla rete interna è facile da pulire, garantisce il comfort e mette al riparo la pelle sensibile del piccolo.

4. Storeofbaby

Con un design elegante e con gli allegri e graziosi motivi stampati il piccolo sarà sempre alla moda e super cool! I bottoni laterali consentono di regolare il pannolino durante la fase della crescita, per garantire massimo comfort e libertà di movimento in ogni situazione.

5. JT-Amigo

Colorato, allegro e con buffi disegni, il pannolino da nuoto conquisterà ogni bambino. Le clips regolabili lo rendono perfetto per ogni piccolo nuotatore e lo accompagnano nel corso della crescita. Lavabile in lavatrice si asciuga facilmente per essere usato per una nuova divertente nuotata.

