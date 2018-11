Caldi e con i supereroi, i pigiami invernali che divertiranno e terranno al sicuro i bambini

Qualsiasi bambino sogna di essere un supereroe o vivere fantastiche avventure con il loro personaggio dei cartoni preferito. Non c'è momento migliore per immedesimarsi, che durante la notte. Per accompagnare i bambini nel loro sogni avventurosi e farli sentire allo stesso tempo comodi, protetti e al caldo, i pigiami giusti sono importanti. Per non sbagliare e scegliere il modello che di sicuro farà felice il vostro piccolo, vi presentiamo i pigiami a cui i vostri bambini non potranno resistere.

1. Jurassic World

Il tuo bambino è appassionato di dinosauri? Allora questo pigiama di Jurassic World è perfetto. L'accattivante design dai toni sul blu e sul grigio sono caratterizzati dalla stampa di un minaccioso T-Rex completato dal logo di Jurassic World, un regalo perfetto per gli amanti del film. I pantaloni e le maniche con stampa all-over di dinosauri, sono arricchiti da polsini che proteggono il piccolo dal freddo invernale, per sonni confortevoli e comodi.

Scopri di più su Amazon al prezzo di 18,95€

2. Spiderman

Arrampicarsi sui palazzi per combattere il crimine è il sogno di molti bambini. Allora come resistere al pigiama dedicato al supereroe? Il modello caratterizzato dai colori tipici dell'uomo ragno, rosso e blu, è in 100% cotone per una sensazione morbida e piacevole sulla pelle. Il pantalone con stampa a ragnatela e la maglia con il volto di Spiderman, sono completati da comodi polsini per mantenere al sicuro i bimbi durante il sonno.

Scopri di più su Amazon al prezzo di 17,95€

3. Star Wars

L'universo di Star Wars conquista ogni bambino. Il completo in due pezzi in cotone, è perfetto per i piccoli fan della saga più famosa del cinema. Il personaggio BB8 di Star Wars, emerge perfettamente dallo sfondo nero di questo pigiama in stile Star Wars il Risveglio della Forza. I pantaloni lunghi in cotone con motivo all over raffigurante il simpatico robot sono completati da una cinta e da dei polsini di colore arancione a contrasto che li rendono confortevoli e caldi.

Scopri di più su Amazon al prezzo di 16,95€

4. Cars

Ogni bambino non vedrà l'ora di correre a letto con questo pigiama del film Cars. Realizzato in 100% in cotone, con il modello con maniche e pantaloni lunghi, il vostro piccolo sarà al caldo e protetto durante la notte. Il design è completato con una vivace e accesa stampa di Saetta McQueen, Cricchetto e la scritta Full Power Speed Run sulla maglia. Per sentirsi un vero asso del volante i pantaloni hanno una divertente stampa sui lati, con la scritta Team Lightning McQueen.

Scopri di più su Amazon al prezzo di 17,95€

5. Hulk

Il pigiama dedicato al personaggio verde e muscoloso è perfetto per gli amanti del fumetto. La maglia con la stampa del torace e i pantaloni che ricordano quelli strappati del personaggio Marvel, faranno del tuo bambino un piccolo Hulk. Il pigiama in cotone è pratico e può essere lavato comodamente in lavatrice.

Scopri di più su Amazon al prezzo di 13,99€

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!​