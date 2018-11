I pigiami per bambina caldi e morbidi per notti sempre serene

Ogni volta che portate i bimbi a letto vi assicurate che le coperte siano ben rimboccate e gli augurate sogni d'oro. Per essere certi che il loro sonno sia sereno e tranquillo, è importante che le piccole indossino il pigiama giusto. Caldi e morbidi i pigiami non possono rinunciare anche ad un tocco glam e fashion, per essere alla moda anche nei loro sogni più avventurosi e divertenti. Se non sapete quale modello farà contenta la vostra piccola e la farà sentire una vera principessa, vi presentiamo 5 pigiami adatti ad ogni stile. Pronti per i sogni d'oro?

1. Pigiama Unicorno

Il magico e colorato mondo degli unicorni accompagnerà i sogni della vostra piccola, grazie a questa tuta/pigiama arricchita da un divertente cappuccio che richiama la testa del magico animale. Il modello in flanella morbido e avvolgente terrà al caldo e al sicuro anche nelle notti più fredde. La tutina grazie alla pratica cerniera permette di non svestirsi se la piccola si sveglia in piena notte con la necessità impellente di andare in bagno.

2. L.O.L. Surprise

Disponibile in 3 colori fashion, viola, rosa fuxia e rosa chiaro, il pigiama LOL Surprise farà contenta ogni bambina. Per vivere avventure glam non basta il colore giusto, ci vuole il personaggio perfetto. La vostra principessa potrà scegliere la sua protagonista preferita. I pigiami in morbido cotone hanno una vestibilità ampia per garantire il massimo della comodità. E per far felici le vostre bimbe insieme al pigiama c'è una piccola sorpresa, gli adesivi esclusivi LOL Surprise.

3. Pigiama Minnie

Come resistere alla dolcezza e alla simpatia di Minnie? Il pigiama in puro cotone è il regalo ideale per le piccole amanti del personaggio Disney. I pantaloni stilosi con stampa a pois all-over sono caldi e avvolgenti grazie ai polsino sulle caviglie che faranno dormire comodamente ogni bambina. La maglia è resa unica dall'adorabile stampa di Minnie mentre mantiene il suo fiocchetto a pois.

4. Pigiama Miraculous Ladybug

Per proteggere i sogni della vostra piccola dai supercattivi che minacciano la città, questo pigiama è perfetto. La maglia con la stampa di Marinette anche in versione Ladybug, conquisterà ogni piccola fun. Il modello dalla vestibilità comoda, è arricchito da posini anche alle caviglie per proteggere la piccola dal freddo in ogni occasione.

5. Pigiama Renna

Per prepararsi al meglio al periodo più magico dell'anno, come rinunciare al pigiama con la renna. La tuta perfetta sia per le bambine che per i bambini, è completata da un simpatico cappuccio con i palchi della renna. Morbido e comodo il pigiama accompagnerà i piccoli nei loro sogni in compagnia di Rudolph e del suo nasone rosso.