Gli scarponcini per mantenere le bambine al caldo e protette sulla neve

Con l'arrivo del freddo e della neve è facile farsi prendere dallo sconforto e pensare che la nostra piccola non ha l'abbigliamento ideale per affrontare le temperature invernali. La situazione diventa ancora più difficile se abbiamo in programma un viaggio sulla neve. Oltre all'abbigliamento, anche i piedi della nostra bambina devono essere asciutti e al caldo. Per assicurare il massimo della protezione durante una passeggiata in città o su terreni innevati, vi proponiamo alcuni modelli di scarponcini per vestire la vostra piccola con stile e alla moda.

1. Scarponcini unisex

Lo scarponcino unisex può essere indossato sia dalle bambine che dai loro fratellini. Il modello disponibile in total black, rosa o blue, si abbina perfettamente ad ogni outfit. La scarpa da neve dotata di un rialzo e della suola antiscivolo consente ai piccoli si camminare, correre e giocare tranquillamente sulla neve. Il rivestimento interno in pelliccia e la chiusura con le stringhe, mantengono il piedino sempre caldo e all'asciutto anche dopo lunghe ore passate all'aperto.

2. Scarponcini con pelliccia

Per uno stile che non passa inosservato, la scarpa da neve in rosa o rosso, è la scelta perfetta. Il modello con una suola uniforme assicura la massima stabilità anche sui terreni ghiacciati, per muoversi in totale libertà. Lo scarponcino dotato di pelliccia sintetica all'interno, è perfetto da indossare quando le temperature sono particolarmente rigide. La chiusura a strappo, facile da utilizzare anche per le più piccole, mantiene il piede protetto.

3. Scarponcini impermeabili

Gli scarponcini alti fino alla caviglia, permettono di passeggiare o fare una gita sulla neve, mantenendo il piede sempre asciutto. Il materiale idrorepellente, impedisce ai piedi di bagnarsi o di raffreddarsi a contatto con la neve. Il rivestimento interno in pelliccia sintetica, permette di rimanere sempre al caldo. La suola senza tacco e la punta antiscivolo, consentono alle bambine di muoversi in libertà anche su superfici con ghiaccio. Il modello con stampa è perfetto per avere uno stile alla moda anche sulla neve.

4. Scarponcini con ricami

Per uno stile glamour e alla moda anche in vacanza o durante una passeggiata con le amichette, lo stivale con ricami è perfetto. Disponibile in rosa o grigio metallizzato, il modello è arricchito con fiori ricamati, ideali per le amanti del look romantico. La scarpa da neve da abbinare ai jeans o alla tuta da sci, oltre a regalare uno stile perfetto, è calda e sicura. La fodera interna e la suola antiscivolo mantengono il piede asciutto e protetto.

5. Scarponcini a stampa

Lo stivale dal design moderno è caratterizzato dalla stampa a fiorellini all-over, perfetto da indossare nel tempo libero. I materiali ecocompatibili, sono sicuri per le più piccole garantendo il massimo del comfort in ogni occasione. Il modello dalla vestibilità ottimale, può essere regolato da un cordoncino arricchito da uno stopper per adattarlo ad ogni conformazione della gamba. Lo stivale antiscivolo rivestito da pelliccia sintetica, è dotato di un comodo sacchetto in cui conservarlo quando la stagione invernale è finita.