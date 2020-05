Sneakers bianche: i modelli must have per le giovanissime

Le ragazze amano la moda e seguono le ultime tendenze, camicette e pantaloni sono indispensabili, ma un paio di scarpe possono fare davvero la differenza.

Le giovanissime divise tra scuola e impegni nel tempo libero, hanno bisogno di un capo passe-partout e le sneakers sono l’accessorio per eccellenza, poi se sono bianche, ogni outfit può acquistare una marcia in più.

Ideali sotto un vestitino a fiori o con una gonna a pieghe, sono perfette con jeans o leggings. In tela o in pelle, total white o con piccoli dettagli renderanno il look delle ragazze alla moda.

Le più sportive amano indossare tute e leggings in ogni situazione, per essere alla moda anche con un look sportivo, questo modello in pelle è ideale. Dal campo da tennis ai campi da corsa, queste scarpe vi accompagneranno durante le attività sportive o il tempo libero. La combinazione tra tecnologia e alta funzionalità abbinati ad uno stile casual, regala un modello realizzato con materiali traspiranti, resistenti all’acqua e ultraleggeri. Disponibile anche in nero o bicolor, renderanno unico ogni outfit.

Pro. Scarpe comode e morbide.

Contro. Bisogna fare attenzione al numero.

Gli 80s negli ultimi anni sono tornati in voga conquistando il look delle giovanissime. Questo modello dallo stile vintage, è diventato un must have nell’armadio delle ragazze. Il mood basic è perfetto sia per lui che per lei, anche grazie al modello flat con suola a contrasto. Oltre al modello total white, è possibile scegliere quello con logo a contrasto in blu. Indossate con un paio di jeans a vita alta, modello straight, renderanno il look perfetto per il tempo libero.

Pro. Suola bassa e comoda.

Contro. La soletta non aderisce bene alla scarpa.

Per slanciare la figura e dare un tocco in più all’outfit, questo modello con rialzo è ideale per le giovanissime. Le sneakers bianche con platform sono perfette sotto un vestitino a fiori midi o lungo. Il modello basic con suola XXL è pensato per regalare qualche centimetro d’altezza. Il modello è completato da profili in blu sul tallone. La suola traspirante e in memory foam assicura il massimo della comodità anche dopo diverse ore.

Pro. Comode e leggere.

Contro. Bisogna fare attenzione al numero.

Diventate un evergreen che ha conquistato intere generazioni, le sneakers alte sono entrate a far parte dell’outfit delle giovanissime. Oltre a quelle nere, le ragazze non possono fare a meno del modello bianco. Il logo tono su tono regala un tocco in più alla sneakers. Da indossare con una mini skirt a pieghe e una t shirt a righe, renderanno il look sbarazzino e adatto ad ogni occasione. Disponibile in diversi colori, potete scegliere quello che preferite e abbinarlo in base alle necessità.

Pro. Il modello classico è adatto con ogni capo.

Contro. Bisogna scegliere bene il numero.

Le scarpe Stan Smith sono un modello iconico firmato Adidas. Create negli anni '70, prendono ispirazione dal tennista che le ha indossate per primo. Il modello sportivo, ma al tempo stesso elegante, è essenziale. Il design pulito contraddistinto dalle tipiche 3-Stripes regala un tocco raffinato al modello. La tomaia in pelle, permette di avere una calzata morbida anche dopo diverse ore. L'intersuola OrthoLite è in grado di mantenete i piedi freschi e asciutti e di avere una funzionalità antibatterica e antimicotica, durante tutto il giorno.

Pro. Le scarpe sono comode e versatili.

Contro. Sul collo sono un po’ strette.

Le scarpe con logo all over della Guess regalano un tocco in più al look delle giovanissime grazie a dettagli tono su tono e strass argento. Disponibili in diversi colori, dal classico bianco e nero, fino al rosa si abbinano ad ogni outfit. La chiusura stringata e il tessuto in eco-pelle rendono la scarpa perfetta con un crop pants e una t-shirt bianca. Comode e pratiche da indossare, vi accompagneranno durante tutti gli impegni della giornata.

Pro. Scarpe belle e comode.

Contro. Gli utenti che le hanno acquistate non hanno riscontrato difetti.

