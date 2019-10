Sneakers: i modelli da avere nel guardaroba di ogni ragazzo

In base allo stile i ragazzi hanno le lorocon cui si sentono a loro agio e li accompagnano in ogni attività quotidiana. Da quelle sportive a quelle in pelle, le sneakers sono un grande classico ideali per gli adulti e anche per i ragazzi.

Con l’arrivo dell’autunno è tempo di fare shopping e di rinnovare il guardaroba per essere sempre alla moda e seguire le proprie preferenze.

Vediamo i migliori modelli da ragazzi perfetti per la scuola e il tempo libero.

Perfette in ogni occasione: Sneakers sportive

Le scarpe accompagnano i ragazzi nel corso della giornata e devono essere caratterizzate da uno stile semplice, che riesca ad abbinarsi con ogni capo d’abbigliamento. Questo modello essenziale, disponibile in diverse tinte e con colori a contrasto è ideale per chi ama lo stile sportivo o quello casual. La tomaia realizzata in tessuto elasticizzato flessibile, regala il massimo della traspirazione e un effetto di leggerezza. La tecnologia Fly Knit Mesh avvolge il piede e restituisce una piacevole sensazione al piede. Il materiale assorbe rapidamente il sudore e il tessuto antimicrobico sulla parte superiore, riduce al minimo i rischio di cattivi odori. La suola in gomma sintetica di alta qualità offre un’ottima ammortizzazione e flessibilità.

Pro. Le scarpe sono comode ed estremamente leggere.

Contro. Non sono impermeabili.

Per chi ama lo stile classico: Sneakers alte

Lo stile casual è quello più amato dai ragazzi, perché pratico e confortevole. Il modello ha una suola dal design contemporaneo e con alti livelli di grip per aderire su ogni tipo di terreno. La sneakers è ideale da indossare tutti i giorni. Grazie alla suola perforata e antiscivolo conferisce massima traspirabilità e un comfort assoluto creando un microclima ideale in grado di mantenere il piede asciutto durante tutto l’arco della giornata. La soletta estraibile antibatterica e il rivestimento in pelle atossica chrome-free, regala comfort e la sensazione di asciutto. Per i ragazzi che vanno sempre di corsa e non hanno tempo di allacciare le scarpe, il modello è arricchito da due cerniere laterali che permettono di indossarle facilmente.

Pro. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. Per indossarle bisogna aprire entrambe le cerniere.

Un must have nel guardaroba di ogni ragazzo: Sneakers essenziali

Questo modello è un grande classico, presente nel guardaroba di ogni adulto, in grado di abbinarsi alla perfezione con ogni tipo di abbigliamento. Perché non farlo entrare anche nel look dei ragazzi? La classica scarpa da passeggio è disponibile in diversi colori ed è perfetta sia per le ragazze che per i ragazzi. Basta scegliere il colore che più vi piace e sfoggiarle a scuole o nel tempo libero. Disponibile in grigio, vinaccia e nero, sono completate nei minimi dettagli con il lettering del logo della marca. Realizzate in materiali di qualità resistenti al tempo e all’usura, sono la scelta ideale per sentirsi comodi e a proprio agio in ogni occasione. La chiusura a strappo, oltre ad essere pratica, è la soluzione ideale per chi non ama perdere tempo ad allacciare le scarpe.

Pro. Leggere e resistenti.

Contro. Fare attenzione alla scelta dei numeri.

Per chi ha una stile sportivo: Sneakers da basket

Se i vostri ragazzi amano praticare attività fisica e non riescono a fare a meno della tuta, la scarpa per completare al meglio il loro outfit e quella da basket. Il modello total white è reso unico da inserti a contrasto sul tallone e sulla linguetta con il logo della marca. Il modello essenziale le rende perfette sia per i maschietti che per le femminucce. La suola in gomma adatta ad ogni terreno, consente di indossare la scarpa su ogni superficie senza correre alcun rischio. Realizzata in pelle ha l’interno rivestito in maglia per assicurare il benessere del piede anche dopo diverse ore dall’utilizzo.

Pro. Un grande classico da avere assolutamente nell’armadio.

Contro. Prestare attenzione alla taglia.

Per chi ama lo stile rock: Sneakers total black

Chi ama indossare capi total black e ha uno stile rock non potrà fare a meno di scegliere questo modello. Le sneackers nere, sono un valido sostituto agli anfibi, quando si ha voglia di indossare un modello più leggero e pratico. Le scarpe dalla calzata normale in stile scarponcino, si abbinano alla perfezione a jeans slim fit rigorosamente neri. Il materiale 100% in vera pelle è resistente e vi accompagnerà durante i mille impegni della giornata. I modello stringato ha i lacci arricchiti da una targhetta in metallo con il logo della marca e la chiusura è completata da un pratico inserto a strappo.

Pro. Il materiale è di ottima qualità.

Contro. All’inizio sono un pò dure.

Perfette per tutti: Sneakers unisex

Il modello è un grande classico che da anni completa gli outfit di intere generazioni che non riescono a resistere al fascino della scarpa alta in tela con suola in gomma. Nel corso degli anni il marchio si è modernizzato creando modelli sempre nuovi adatti sia ai grandi che ai piccoli, da indossare in ogni stagione. La sneakers unisex, non solo completa lo stile di ragazzi e ragazze, ma è pensata per mantenere il piede protetto e asciutto anche durante l’inverno. Il modello in pelle terrà al sicuro anche nelle giornate più fredde. Disponibile in diversi colori, ogni sneakers è caratterizzata dal simbolo del marchio a contrasto. La chiusura con stringhe è rinforzata da un pratico inserto a stappo, per non correre il rischio di far slacciare le scarpe mentre si cammina.

Pro. Comode e facili da indossare grazie alla chiusura a strappo.

Contro. Fare attenzione al numero.

