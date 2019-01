Gli stivali per far giocare i bimbi sulla neve al caldo e sicuri

Con il freddo e l'arrivo della neve, tenere i bambini chiusi in casa nei lunghi pomeriggi invernali è sempre più difficile. Una giornata al parco o una vacanza sulla neve sono le occasioni perfette per farli divertire. Per non rischiare di fargli prendere freddo e lasciarli giocare in totale libertà con i loro amichetti, l'abbigliamento è fondamentale. Oltre a cappelli, guanti e giubbini, anche gli scarponcini hanno la loro importanza. Antiscivolo e imbottiti, gli stivali terranno al sicuro e protetti i piedi nei nostri piccoli.

Dopo avervi consigliato gli stivali da neve per bambine, non potevamo fare a meno di parlare degli scarponcini per i bimbi. Semplici, ma eleganti i piccoli saranno sempre perfetti anche sulla neve.

1. Ideali per lui e per lei in ogni occasione: Scarponcini unisex

Questi stivali invernali dalle linee semplici ed essenziali, sono perfetti indossati sia dai bambini, che dalle piccoline. Disponibili in vari colori, dal classico bianco o blu, a colori più brillanti come giallo e rosso, terrà i piedi dei piccoli caldi e all'asciutto tutto il giorno, senza rinunciare ad un tocco di stile. Il sovrascarpa realizzato in gomma Thermoplast, il materiale in poliestere e il rivestimento in pelliccia sintetica assicurano il massimo del comfort anche alle temperature più rigide. La chiusura a strappo, semplice e pratica, permette ai piccoli di chiudere e allacciare lo stivale in autonomia. La suola antiscivolo, consente ai bambini di muoversi e correre in totale libertà senza il rischio di cadere.

2. Per correre e giocare al caldo: Scarponcini con imbottitura

Con l'inverno e la neve le temperature possono essere davvero basse. Quindi per permettere ai piccoli di uscire di casa e godersi la neve, non si può fare a meno degli scarponcini con imbottitura. Il modello semplice e dalle linee essenziali, con il rivestimento interno sintetico, permetterà ai piedi dei bambini di rimanere sempre al caldo e sicuri. Lo stivale alto fino al polpaccio e senza chiusura, può essere indossato facilmente anche dai più piccoli che potranno correre a giocare senza correre pericoli grazie alla suola antiscivolo.

3. Perfetti per avere i piedi sempre asciutti: Scarponcini traspiranti

Per i piccoli che amano correre e giocare all'aperto lo scarponcino è la scelta perfetta. Il modello realizzato in materiale isotermico, regola la temperatura all'interno della scarpa. In questo modo il piede dei bimbi sarà caldo, ma non sudato anche negli inverni più freddi. Lo scarponcino total blu, è arricchito da dettagli in giallo riflettente per rendere il piccolo visibile a colpo d'occhio. La chiusura a strappo è semplice e sicura, il bambino non rischierà di inciampare nei lacci e potrà camminare liberamente

4. Per avere i piedi e le gambe protetti: Scarponcino a stivale

Con le temperature basse non solo il piede deve essere caldo e protetto ma anche le gambe. Il modello alto fino al polpaccio, consente ai più piccoli di camminare anche nella neve più alta, ma rimanere sempre asciutti. Il rivestimento esterno impermeabile, impedisce alla neve di penetrale all'interno della scarpa. Il modello con chiusura a laccetto, inoltre, permette di far aderire lo stivale alla gamba alla perfezione.

5. Perfetto per camminare sulla neve: Scarponcino doposci

Il modello doposci è caldo, sicuro e facile da indossare. La tomaia realizzata in poliestere e vernice ha un design semplice e classico. La tradizionale allacciatura ancora alla perfezione il piede all'interno della scarpa. Il materiale realizzato con l'esclusiva membrana BioDry è un'eccellente protezione contro l'umidita', la neve e il freddo per un isolamento termico ottimale. La suola in gomma termoplastica assicura stabilità e presa anche sui terreni ghiacciati.

