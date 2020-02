Baby monitor per controllare che il piccolo riposi al sicuro

L’arrivo di un bambino porta con sé gioia, ma anche una serie di spese. I neogenitori devono creare un ambiente sicuro e dotato di tutti i comfort.

La cameretta del neonato deve essere dotata di lettini, fasciato armadi e di tutti gli accessori che ne garantiscono la sicurezza e il benessere.

Tra questi, i baby monitor hanno conquistato un posto sempre più importante. L’apparecchio permette di controllare se il piccolo dorme e se respira correttamente anche quando mamma o papà si trovano in un’altra stanza, mentre svolgono altre attività o si concedono un piccolo momento di relax.

L’interfono utilizzato in ogni momento della giornata, consente di sentire il bambino anche nel corso della notte e di intervenire subito se piange o ha fame.

Se siete alla ricerca di un baby monitor o volete fare un regalo a futuri genitori, ecco un elenco dei migliori modelli.

Riuscire a controllare il piccolo quando si è in un’altra stanza è molto importante per i genitori e la qualità audio video deve essere eccellente. Questo baby monitor della Chicco risponde in pieno a queste caratteristiche. Il modello ha una portata di 150 metri ed è dotato di cinque allarmi differenti che avvisano mamma e papà quando ci sono dei rumori nella camera del bambino. Perfetto anche per la sera, oltre alla luce notturna possono essere impostate fino a 6 ninne nanne, per aiutare il piccolo ad addormentarsi. Il modello pensato per il benessere del piccolo, oltre a poter avere in memoria i numeri più importanti, permette di rilevare la temperatura è avere sempre quella giusta.

Pro. Il baby monitor permette di scattare immagini così da conservare i momenti più belli.

Pro. Le ninne nanne non sono sincronizzate con il video.

Ideale nelle case di grandi dimensioni: Baby monitor Motorola

Con gli impegni, non sempre i genitori possono essere nella stanza del piccolo mentre dorme. Con questo baby monitor si possono svolgere le proprie attività avendo il piccolo sempre sotto controllo grazie ad una portata che arriva fino a 300 metri. Facile da utilizzare e posizionare, il modello dotato di sistema wireless, non ha l’ingombro dei fili. Lo schermo con tecnologia LCD permette di avere una qualità delle immagini a colori quando c’è luce e ad infrarossi quando la stanza è al buio. Se avete bisogno di calmare il piccolo e farlo sentire al sicuro anche se siete in un’altra stanza, l’unità del genitore, permette di parlare al bambino in ogni momento. Con il rilevatore di temperature, potrete creare un ambiente sano e confortevole.

Pro. La telecamera è dotata di zoom.

Contro. Non ha la funzione risparmio energetico.

Per controllare il piccolo anche di notte: Baby monitor Hallo Baby

Riuscire a controllare il piccolo anche di notte permette ai genitori di riposare tranquilli dopo una lunga giornata di impegni. Questo baby monitor dotato di tecnologia ad infrarossi, permette di vedere sempre il piccolo anche quando la stanza è totalmente buia. Lo schermo di 2.4 pollici restituisce immagini nitide, inoltre, dotato di connessione wireless, garantisce immagini chiare senza interruzioni di segnale. Il ricevitore oltre a trasmettere i suoni e dare la possibilità di parlare al piccolo ha all’interno 8 ninne nanne impostate da utilizzare per conciliare il sonno.

Pro. Ha il controllo della temperatura della stanza.

Contro. Il manuale è solo in inglese.

Pratico e funzionale: Baby monitor GHB

Il baby monitor accompagna i genitori in ogni stanza della casa. Per averlo sempre con sé deve essere pratico e compatto. Il modello con lo schermo di 2 pollici è piccolo e maneggevole, ma garantisce immagini nitide. Dotato di sistema wireless, ha una copertura che arriva fino a 50 metri, all’interno della casa e fino a 260 metri quando si è all’esterno. La tecnologia a raggi infrarossi permette di controllare il piccolo anche quando le luci sono spente, mentre il volume può essere regolato facilmente per evitare di disturbare il bambino.

Pro. Ha la possibilità di impostare data e ora.

Contro. Il dispositivo non sembra molto robusto.

Baby monitor Hallo Baby con comunicazione bidirezionale

Far sentire la propria presenza al piccolo anche se non si è nella stessa stanza, riesce a calmarlo e a farlo sentire protetto. Questo baby monitor con sistema bidirezionale, permette di comunicare con il bambino in ogni momento. Basta azionare il pulsante vicino alla telecamere quando si ha bisogno di calmare il neonato. La possibilità di trasmettere fino a 8 brani, è un modo per tranquillizzare il piccolo e aiutarlo ad addormentarsi. Dotato di tecnologia wireless elimina l’ingombro dei fili e permette di coprire fino a 300 metri di distanza. Grazie alla telecamera che trasmette immagini nitide, i genitori potranno zoommare o rimpicciolire il video per avere tutto sotto controllo. Grazie al rilevatore di temperatura, la camera del bambino avrà sempre un clima ottimale.

Pro. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. Le istruzioni sono solo in inglese.

Per avere sempre tutto sotto controllo ed essere sicuri che il piccolo sia protetto, il baby monitor deve rilevare ogni minimo spostamento. Questo modello con telecamera wifi, invia notifiche immediatamente al cellulare, in caso di anomalie, archiviando i video nel sistema cloud. La telecamera con obiettivo grandangolare fino a 120 ° è dotata di 8 LED a infrarossi invisibili per vedere anche al buio in totale assenza di luce. L’apparecchio con microfono altoparlante da 48 dB e tecnologia anti rumore, consente di confortare il tuo bambino anche quando non siete nella stessa camera.

Pro. La visione è ottimale in ogni momento della giornata.

Contro. Non si connette con tutti i dispositivi di casa.

