Pennarelli, pastelli, quaderni: l’indispensabile per colorare e studiare

A grandi e piccoli piace colorare e disegnare. Telefonini, tablet e pc riempiono la nostra vita, ma il piacere di realizzare una piccola opera d’arte a mano è impagabile.

Se pennarelli, quaderni e pastelli riempito la vita di colore e ci permettono di dare libero sfogo alla nostra fantasia, sono uno strumento fondamentale quando studiamo.

Per avere gli accessori giusti e risultati soddisfacenti bisogna scegliere con cura. Non sapete da dove cominciare? Ecco una piccola guida con i migliori prodotti per apprendere e rilassarsi nel tempo libero.

I pennarelli sono il modo migliore per colorare disegni e lavoretti dei più piccoli da realizzare in compagnia di mamma e papà e trascorrere del tempo insieme. I pennarelli realizzati con punta media in fibra, hanno un doppio tratto di scrittura: sottile per i lavori di precisione o spessi per colorare grandi superfici. Basta scegliere il tipo d’inclinazione e il gioco è fatto. Ottimi per realizzare lettering, esercitarsi con la calligrafia o scrittura a mano, grazie all’inchiostro lavabile, è possibile correggere ogni errore con facilità. Il set composto da 50 colori assortiti brillanti e vivaci, è disponibile anche nella confezione da 12 e 24 pezzi.

Pro. Ampia scelta di colori.

Contro. La punta non deve essere premuta eccessivamente.

Per studio o per passione i pastelli sono fondamentali per realizzare tutte le tecniche di disegno. Queste matite colorate rendono il tratto delicato ma deciso, per risultati degni dei migliori artisti, ma anche per avvicinarsi poco alla volta all'arte. I pastelli dalla forma esagonale hanno la struttura in legno, mentre la mina realizzata con lo speciale processo SV è protetta dalla rottura. Conservate in un astuccio in cartone, il kit da 60 matite dai colori brillanti e metallizzati, è disponibile anche nella versione da 12 pastelli.

Pro. Sono ideali su ogni tipo di carta.

Contro. Per alcuni utenti la mina è un po’ dura.

Appunti, compiti e pensieri sono preziosi. Per custodirli e averli sempre a portata di mano i quaderni sono i compagni ideali da avere a casa o a scuola. Se siete tra coloro che non vogliono perdere nemmeno una virgola di lezioni e spiegazioni o non potete fare a meno di esercitarvi, il set da dieci quaderni in formato A4 è imperdibile. Le copertine semirigide realizzate in colori differenti, vi permettono di scegliere la tinta che preferite e di differenziare ogni materia in base al colore. Disponibile a righe con e senza margini o a quadretti, ogni quaderno potrà racchiudere tutti i vostri pensieri grazie ai 42 fogli a disposizione con carta da 80 gr.

Pro. I quaderni sono realizzati in materiale sostenibile.

Contro. Gli utenti che li hanno acquistati non hanno riscontrato difetti.

Le penne sono tra gli accessori scuola o ufficio che si perdono e che si usano di più. Per non rimanere mai senza e se volete il modello classico, la confezione da 50 vi permetterà di averle sempre a disposizione. Disponibile sia nel classico nero, potete sceglierle anche nella versione blu, rossa o verde se volete avere un risultato più colorato. La penna a sfera con punta medie da 1,0 mm scivola sulla pagina per un tratto scorrevole e senza sbavature anche per chi sta imparando a scrivere. Il design semplice è caratterizzato da un corpo trasparente per controllare il livello di inchiostro e realizzato in materiale con certificato di qualità ecologica NF.

Pro. Penne ergonomiche e di qualità.

Contro. Quando la penna sta per finire tende a sbavare.

Per rendere gli appunti o i compiti più allegri, le penne colorate non possono mancare. La struttura dal fusto esagonale è ergonomica e facile da utilizzare con righelli, squadre e stencil. La punta in metallo resistente è caratterizzata dal tratto da 0,4 mm per eseguire lavori di precisione. Le penne sono completate dal cappuccio ventilato anti soffocamento, inoltre l’inchiostro dura a lungo anche senza coperchio. Il set formato da 30 colori assortiti, 25 classici e 5 flou è conservato in un comodo astuccio roller di nylon trasparente e fascina interna con chiusura in velcro per portarlo sempre con sé ed occupare poco spazio.

Pro. L’astuccio è pratico e la parte trasparente permette di individuare facilmente i colori.

Contro. Per alcuni l’involucro non è pratico.

Studiare con il necessario a portata di mano è possibile grazie al set cancelleria formato da 32 pezzi. Il kit contiene tutto ciò di cui i ragazzi hanno bisogno per studiare o per dare libero sfogo alla loro fantasia. Colorare, scrivere, cancellare o correggere gli errori non sarà più un problema grazie a questo kit. Il set include: 4 penne a sfera disponibili in nero, blu, verde e viola, 2 penne multicolor, 10 pennarelli a lunga durata, 6 matite e 2 gomme. Inoltre, il kit include 2 temperamatite, 2 evidenziatori, rosa e giallo, 2 stick di colla, 1 nastro e una penna per la correzione.

