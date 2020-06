Camera dei bambini: le panche e i contenitori per conservare i giochi

Ancora prima di imparare a camminare i bambini sono affascinati da giochi di ogni tipo. Nelle loro camerette si trova davvero di tutto e può succedere che il caos e il disordine si impadroniscano della stanza.

Gli arredi necessari ai bambini sono diversi, impossibile fare a meno del lettino, della sedia a dondolo su cui cullarlo e del fasciatoio per cambiarlo, lo spazio a disposizione è poco e con i giocattoli sparsi si rischia di non potersi muovere.

Quindi per avere tutto in ordine, non c’è nulla di meglio delle cassapanche. I contenitori colorati e con disegni divertenti diventano un aiuto in più quando si vuole riordinare la stanza in poco tempo. Siete alla ricerca di una cassapanca per la camera di vostro figlio? Ecco alcune proposte che faranno felice sia i piccoli che mamma e papà.

La panca per la camera dei bambini deve essere funzionale, ma soprattutto colorata e questo modello unisce entrambe le esigenze. Il contenitore è pensato per rendere felici le bambine nella versione con principesse e gli amanti della natura se si sceglie il modello ispirato al circo o allo zoo. I più golosi poi non vedranno l’ora di mettere i giochi all’interno del contenitore a forma di carretto dei gelati. La panca con coperchio imbottito può contenere fino a 90 kg, il modello pieghevole può essere conservato facilmente quando non si utilizza. Realizzata in plastica di poliestere è semplice da pulire e può essere usata come una comoda seduta.

Pro. La panca è bella e realizzata con ottimi materiali.

Contro. Non è adatta come seduta per i bambini grandicelli.

Scopri di più su Amazon a 19,99€

Se siete alla ricerca di una soluzione smart, ma efficiente, il baule portagiochi, è immancabile nella camera del piccolo. Il contenitore rinforzato in cartone, rimane in piedi anche quando è vuoto, inoltre protegge i giochi dagli urti. Grande e capiente grazie alle dimensioni 61 x 37 x 38 cm, oltre ai giochi può contenere libri, coperte e cuscini. Pensato per i più piccoli, la linguetta sul coperchio permette di aprirlo e chiuderlo facilmente. Realizzato in poliestere è resistente e facile da pulire con un panno umido. Decorato con simpatici animali come orso, pecora, elefante e rinoceronte conquisterà ogni bambino.

Pro. Capiente e curato nei particolari.

Contro. Il materiale con cui è realizzato è molto leggero.

Scopri di più su Amazon a 36,39€

Per chi ama lo stile classico, questa cassapanca in legno è la soluzione ideale. Realizzata nel materiale naturale, è robusta e resistente. Il design elegante permette di utilizzare la scatola sia come contenitore porta oggetti sia come panca su cui giocare in compagnia dei piccoli. La cerniera di sicurezza del coperchio ne evita la caduta, proteggendo le dita dei piccoli. Con le sue dimensioni di 76,2cm x 45,72cm x 53,98cm, i bambini potranno mettere al suo interno tutti i loro giochi preferiti. Disponibile in bianco, rosa, blu, legno, si adatta ad ogni stile della camera.

Pro. La chiusura ammortizzata rende la panca sicura.

Contro. Per alcuni utenti non è rifinita nei particolari.

Scopri di più su Amazon a 105,04€ con uno sconto del 12%

Avventure e pirati sono i temi preferiti dei bambini e per farli contenti la cassapanca a tema non può mancare nella loro camera. Il contenitore è arricchito da disegni che richiamano i pirati, tesori scomparsi e isole incantate, tutti elementi che conquisteranno i piccoli. Il modello a forma di panchina con pochi e semplici gesti si trasforma in un tavolo su chi fare i compiti. Lo schienale si abbassa frontalmente fino a formare un tavolo e una sedia. Realizzata in legno di alta qualità, è solida e robusta ma nello stesso tempo leggera, così da poterla muovere facilmente.

Pro. La cassapanca è versatile e bella.

Contro. Non è semplice montarla.

Scopri di più su Amazon a 44,99€

Le bambine amano il rosa e le farfalle, per rendere la loro camera di design e alla moda, questa cassapanca è irrinunciabile. Il modello ha uno stile allegro e divertente grazie al contrasto tra rosa e bianco e alle decorazioni con farfalle e coccinelle. Il contenitore realizzato in legno massiccio è resistente al tempo mentre le vernici non contengono sostanze nocive e resistono al sudore e alla saliva. Grande e spaziosa è completata da una seduta ampia e da un coperchio con ammortizzatore che assicura una chiusura lenta per mettere al sicuro le manine die piccoli.

Pro. La cassapanca è comoda e bella.

Contro. E’ difficile da pulire.

Scopri di più su Amazon a 52,95€

Per arredare la camera dei bambini e dare un tocco di colore, questa cassapanca con gli animali della giungla renderà la stanza allegra e divertente. Il contenitore decorato con leoni, zebre, elefanti e scimmie disegnati con tecnologia UV, permette di conservare al suo interno tutti i giocattoli, le coperte o i cuscini dei più piccoli. Perfetta anche come panca su cui sedersi e giocare in compagnia di mamma e papà o degli amichetti, è comoda e resistente.

Pro. Facile da montare.

Contro. Per alcuni è un po’ piccola.

Scopri di più su Amazon a 44,99€