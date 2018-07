Casetta per bambini, per giocare liberamente e stimolare la fantasia

Se si ha la fortuna di avere una casa con un bel giardino, o anche un pò di spazio libero davanti all'ingresso principale, e si ha voglia di far divertire i propri piccoli nei lunghi pomeriggi estivi, l'alternativa può essere una casetta per i bambini. Con la casa giocattolo i piccoli e i loro amichetti accompagnati dalla loro intrepida fantasia vivranno mille avventure e creeranno giochi sempre nuovi. Grandi, piccole, colorate o accessoriate le case tra cui scegliere sono davvero tante. Per aiutarvi nella decisione vi suggeriamo i migliori modelli che faranno felici i vostri piccoli.

1. Smoby

La casetta per bambini è completa di porta d'entrata con la sua chiave personale e due finestre. Una volta aperti i battenti si è in grado di controllare i piccoli anche se si è lontani. Adatta a 2-3 bambini in contemporanea al suo interno è possibile posizionare nuovi giochi con cui far divertire i piccoli. La struttura in plastica è solida e robusta, adatta sia per l'esterno che per l'interno. La casa giocattolo dalle linee essenziali assicura divertimento e stimola la creatività dei piccoli.

2. Feber

Se non abbiamo molto spazio in giardino o in terrazza questa casa giocattolo è perfetta. Creata appositamente per ospitare 2-3 bambini è ideale per giocare liberamente all'aperto o in camera. La porta apribile, la cassetta delle lettere e i colori sgargianti conquisteranno tutti i bambini. Le tinte luminose associate al materiale resistente non si rovinano con le intemperie e i raggi del sole.

3. New Plast

La casetta per bambini multicolore è arricchita da simpatiche decorazioni autoadesive e finiture in rilievo che possono essere spostate e sistemate dai piccoli secondo le loro preferenze. La porta dotata di maniglia e le finestre con le ante apribili assicurano ampio divertimento. La casa giocattolo può ospitare comodamente fino a cinque bambini per vivere insieme fantastiche avventure.

4. Feber

Se si ha un giardino ampio la casa giocattolo è perfetta. Simile ad una villa è in grado di ospitare diversi bambini. Le porte e le finestre apribili sono affiancate da simpatiche sedute che accompagneranno i piccoli durante i loro giochi. I colori sgargianti e allegri resistono ai raggi del sole senza perdere brillantezza. La struttura in plastica non si danneggia nel tempo e con le intemperie.

5. New Plast

La casetta per bambini ha un aspetto fiabesco, per far sognare i piccoli. Le porte e le finestre a battenti consentono il passaggio senza sforzo dall'esterno verso l'interno. La struttura multicolor disponibile in due diverse combinazioni cromatiche accontenterà i gusti dei piccoli. Le dimensioni ridotte e compatte la rendono perfetta sia per il giardino sia per il terrazzo o l'interno.

