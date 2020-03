I giochi più divertenti da fare in casa con i bambini

I bambini sono curiosi, hanno voglia di scoprire e imparare sempre cose nuove. Con la vita piena di attività sportive e impegni extrascolastici, sono sempre attivi.

I piccoli, infatti, sono pieni di energie e tendono ad annoiarsi facilmente se sono costretti a trascorrere il loro tempo in casa. Per farli divertire e trascorrere con loro i pomeriggi in allegria, basta armarsi di fantasia, dei giochi adatti e le giornate saranno piene e ricche di divertimento.

Ogni età ha le sue necessità, ma l’idea di organizzare attività con mamma e papà di sicuro li renderà felici. Vediamo tutte i giochi per divertirsi in compagnia dei genitori.

Organizzare giochi con i bambini può essere anche un’occasione per apprendere e imparate nuove cose. Questo set è ideale per giocare a bowling in casa o all’aperto. I 10 birilli grandi 12x4 cm sono supercolorati e dipinti con disegni di animali, per completare il kit ci sono 2 palle da bowling in legno. I numeri segnati sui 10 birilli sono ideali per imparare a contare e far riconoscere la sequenza mentre i bambini li posizionano. Il gioco è pensato per migliorare la coordinazione occhio-mano. Costruito in legno sostenibile, colorato con vernici ecologiche e non tossiche è sicuro per i piccoli.

Se si ha una casa piccola, riuscire a far giocare i bambini non è semplice, quindi un’idea potrebbe essere il minigolf. Perfetto anche se si ha un terrazzo o un balcone, i piccoli non resisteranno a questo gioco super colorato. Realizzato in plastica resistente, il kit è composto da ferro, driver e putter. Per trasportarlo in tutta casa, impossibile fare a meno della sacca da golf con carrello. Non resta che organizzare divertenti sfide con le 5 palline e le due buche con bandierine, un modo per divertirsi e aiutare a coordinare i movimenti.

Album e pennarelli

Ai piccoli piace colorare e dare libero sfogo alla loro fantasia, quindi per farli divertire rimanendo in casa, i pennarelli e l’album con simpatici animali non possono mancare durante le oro giornate. Con il libro e i suoi 50 animali illustrati, ideali per bambini dai 1 anno in poi, i piccoli potranno rendere tutto colorato e divertente. Grazie alle forme semplici e agli angoli definiti, i disegni sono facili da tagliare e appendere per farlo sentire orgoglioso del suo capolavoro. Le pagine realizzate su carta priva di acidi e inchiostro senza cloro, sono sicuri e adatti ad ogni pennarello. Il set da 12 della Crayola Mini Kids ha la punta in fibra arrotondata non rientrante e a prova di urto. Sicuri e atossici hanno il tratto largo e pieno, ideale per qualsiasi inclinazione. Pensati per i bambini, i pennarelli sono formati da inchiostri super lavabili da pelle e vestiti.

Ai piccoli piace creare e realizzare piccoli lavoretti da regalare ai propri cari, allora perchè non farlo insieme a loro? Con i fogli di carta velina adulti e bambini daranno libero sfogo alla loro creatività. Colorati, in formato A4 potrete realizzare, fiori di carta per abbellire la camera dei piccoli, decorazioni sulla tavola o realizzare il riciclo creativo decorando vecchi vasetti in vetro. I fogli di carta velina disponibili in 20 colori differenti, sono semitrasparenti e versatili, adatti a tanti usi diversi, non dovete fare altro che lasciare libera la vostra vena creativa.

Avete voglia di rinnovare la camera dei piccoli e volete farlo in loro compagnia? Questi mosaici scintillanti sono la scelta ideale. Il set permette di creare coloratissime immagini che di sicuro conquisteranno le più piccole. Le bimbe non vedranno l’ora di appendere o di posizionare sul comodino le tre fate con i loro amici gufo e farfalla e per completare il set non poteva mancare la casa a forma di fungo. Semplici da realizzare, ogni piastrella è arricchita da numeri che corrispondono ai diversi colori scintillanti, realizzati in schiuma e lamina autoadesiva.

Con l’arrivo della primavera la natura si risveglia. Chi ha la fortuna di avere un giardino o un terrazzo può dedicarsi al giardinaggio in compagnia dei più piccoli. Un modo divertente per stare all’aperto, rimanendo a casa. Il set include tre attrezzi da giardinaggio per bambini come l’annaffiatoio, i guanti, la pala, il rastrello, la forchetta tutti contenuti all’interno di una pratica borsa. Realizzati con materiali di qualità, resistenti e non tossici, hanno un design accattivante e sicuro per i bambini. Grazie al pratico libretto i piccoli potranno imparare le caratteristiche dei fiori.

