Giochi da tavolo extralarge per divertirsi in compagnia dei bambini

Giocare è l’aspetto più bello e divertente della vita dei bambini e degli adulti. Mentre per i primi rappresenta un’occasione per crescere e fare nuove esperienze, per i più grandi è la possibilità di rimanere in contatto con la loro parte fanciullesca, che non deve mai essere dimenticata.

Tra la moltitudine di giochi a disposizione, quelli da tavolo uniscono i gusti dei bambini e degli adulti ed è la scelta perfetta per passare piacevoli pomeriggi in compagnia.

Con l’arrivo della bella stagione e con la voglia di passare del tempo al parco e all’aperto, non è detto che si deve rinunciare a questi giochi. Come? Scegliendo la loro versione gigante.

I più classici dei giochi da tavolo, nella lversione maxi, coinvolgeranno grandi e bambini in divertenti sfide all’aperto.

Facili da sistemare in giardino, sono tra le attività da svolgere in compagnia dei più piccoli, nei lunghi e soleggiati pomeriggi primaverili. Pronti a divertirvi con il vostro gioco preferito nella versione gigante? Ecco qui una selezione dei migliori, ideali per un regalo a vostro figlio e perché no, anche a voi stessi.

Uno dei giochi da tavolo più longevi di sempre si basa su intuizione e strategia. Ogni mossa deve essere valutata e pensata, studiando quelle dell’avversario. Chi vince? Chi riesce a mettere in fila quattro dischetti dello stesso colore. La versione gigante del gioco più classico si basa sullo stesso principio. La struttura in plastica realizzata ad altezza bambino, permette ai piccoli di giocare comodamente e avere tutte le caselle sotto controllo. A differenza della versione normale caratterizzata dal classico blu del tabellone e dal giallo/rosso delle pedine, la versione extra è super colorata. L’arancione e l’azzurro della struttura, si abbinano alla perfezione al verde acido e al viola dei dischetti. Le tinte superbrillanti e resistenti ai raggi del sole, daranno un tocco d’allegria al giardino. Perfetto anche in ambienti chiusi, è il gioco ideale per passare piacevoli pomeriggi in compagnia di grandi e piccini.

Se siete alla ricerca di un gioco per tutta la famiglia, il domino è quello che fa per voi. Da giocare in coppia o in gruppo da quattro, è ideale se volete passare una giornata divertente in compagnia degli amici. La versione XL si ispira al tradizionale gioco, formato da tesserine nere con pallini bianchi. Le 28 caselline realizzate in materiale gommoso sono ideali per i più piccoli che non rischiano di farsi male. Grandi e morbide le tessere extralarge (18 x 10 x 2 cm) possono essere lanciate in aria, pronte per essere mischiate ed iniziare il gioco. Perfetti per insegnare ai bambini i numeri, coinvolgerà anche gli adulti in appassionanti sfide.

Tra i giochi da fare all’aperto non poteva mancare la torre gigante. Uno dei giochi più popolari di sempre è adatto sia agli adulti che ai più piccoli. Le regole sono semplici, con i vostri amici o bambini costruite una torre con i tasselli disposti in file da quattro, alternate. Una volta eretta dovete iniziare a togliere le tessere extralarge e posizionarle attentamente sopra la torre. Vince chi riesce a non farla cadere. Ogni blocco caratterizzato dalla superficie liscia e senza schegge può essere usato sia all’aperto durante un barbecue, che all’interno durante la festa di compleanno, assicurando la massima sicurezza dei più piccoli. Pronti a giocare in compagnia di tutta la famiglia?

Tra i giochi da tavolo non riuscite a resistere a quello dell’oca? Con la versione gigante potrete diventare i protagonisti. Grazie al tabellone XL di 3X3 m potrete vivere il gioco in prima persona. Tra caselle, ostacoli e imprevisti dovrete portare a termine il percorso e sconfiggere il vostro avversario. Per rendere ancora più divertente un grande classico, la versione large è stata arricchita da nuovi imprevisti. Potrete essere costretti a stare in piedi su una gamba, cedere la mano al vostro avversario o quando pensate di aver vinto, basta un tiro sbagliato per ritornare sui vostri passi. La marcia in più? Un super dado gonfiabile da lanciare ad ogni turno. Non vi resta che aprire il tabellone e iniziare a giocare con i vostri amici.

Basta un foglio e una penna e in qualsiasi posto vi troviate potete divertirvi con il gioco che ha caratterizzato l’infanzia di tutti. Allora perché non giocarci anche all’aperto e nella sua versione gigante? Non dovete fare altro che costruire la vostra rete sul pavimento o direttamente sull’erba del giardino. I pezzi in gommapiuma morbida e durevole possono essere posizionati su ogni superfice, basta un colpo di spugna e ritornano ad essere puliti e brillanti. La confezione, oltre alla base, include le classiche croci contraddistinte dal rosso e i cerchi nell’intramontabile blu, accessori indispensabili per iniziare a giocare. Una volta preparato tutto l’occorrente non dovete far altro che giocare con il vostro piccolo o sfidare un vostro amico al passatempo che vi ha da sempre accompagnato.

L’ultimo gioco che vi presentiamo nella sua versione extralarge è un evergreen. Lo Shangai si basa sull'abilità, in cui mano ferma e nervi saldi sono l’elemento indispensabile per vincere. Un ottimo esercizio per sviluppare le capacità dei più piccoli o confrontarvi in divertenti sfide con i vostri amici. Una volta scelto il colore del bastoncino in legno lungo ben 90 cm, dovete iniziare a raccoglierne il più possibile senza muovere quelli dell’avversario. Pratico da portare sempre con sé durante un pic nic o una giornata al parco non potrete resistere a nuove e divertenti partite.

